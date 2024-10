Kisvárda–Győri Audi ETO KC 23–37 (10–22) Kisvárda, NB I-es női mérkőzés, 600 néző. V.: Kovács-Sebők, Vastag-Réti. Kisvárda: Mátéfi – Gém 2, Kovalcsik 3, Karnik, Gyimesi, Kalaus 2, Karé 2. Cs.: LESKÓCZI (kapus), Ayano, Mérai 1, NOVAK 4, Brajovic 2, Rosokha, Csáki, Szabó 3, Bucsi 4/2. Edző: Józsa Krisztián. Audi-ETO: Sako – HOVDEN 7, Housheer 6/4, NZE MINKO 5, Brattset Dale 1, Breistöl 2, Rédecsi 2. Cs.: Győri (kapus), VAN WETERING 6, Keceli-Mészáros 2, Varga D. 2, Rju, Blohm 2, Dulfer 1, de Paula 1, Szár Evelin. Edző: Per Johansson. Hétméteresek: 3/2, ill 5/4. Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Gyors győri találatokkal és egy kihagyott ziccerrel kezdődött az összecsapás, amelyen a határozott védekezésnek köszönhetően rövid idő alatt nagy előnyre tettek szert a zöld-fehérek. Józsa Krisztián nem egész hat perc után ki is kérte első idejét (0–5), az első hazai gólra még további két percig várni kellett. Közben Estelle Nze Minko megszerezte 500. magyar bajnoki gólját. Negyedóra elteltével 4–10 állt az eredményjelzőn. A folytatásban emberhátrányba kerültek a győriek, és bár üres kapus megoldással próbálkoztak a vendégek, ez a néhány perc nem sikerült túl gólgazdagra (21. p.: 6–12). A szünet előtt aztán megnyomták a hajrát a győri lányok, így 12 gólos előnyről kezdhették meg a második félidőt (10–22).

Bár a játékrész első találatát a Kisvárda szerezte, a győriek sem maradtak adósak a válasszal: előbb Dulfer, majd kétszer Rédecsi köszönt be Mátéfi hálójába (35. p.: 11–26). A következő percek aztán a kapusokról szóltak, és ugyan a gólcsendet a várdaiak törték meg, így sem tudtak közelebb férkőzni az ETO-hoz (43. p.: 14–29). A kemény védekezésből továbbra is gyors és pontos kontrákat vezettek a Nze Minkóék, így az olló egyre csak nyílt a két csapat között – van Wetering és Hovden is folyamatosan termelte a gólokat. A végjáték egyik legszebb pillanata volt Keceli-Mészáros talpról elengedett lövése, aki az utolsó perc kezdetén duplázni is tudott. A végén hétméteresből egyet még faragott hátrányából a házigazda, de a győri csapat így is végig vezetve győzött.