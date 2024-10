Szeptember elején egy nagyszabású, hazai rendezésű felkészülési tornán léptek pályára, majd a Debreceni Olasz Focisuli meghívására Lignanoban vehettek részt a European Trophy Italy nemzetközi megmérettetésén. Itt olyan jónevű klubok ellen bizonyíthattak, mint a Vicenza vagy az Udinese. Ugyancsak szeptemberben Komáromba utazott a csapat, ahol Komárom és Komarno korosztályos csapataival mérkőzhettek meg egy Körzet Központ Válogatott minitornán. Ezt követte egy regionális körzetközpontos Bozsik Torna Mosonmagyaróváron, majd a hab a tortán!

Akik lemaradtak a Lébényi Talent Kupáról

Az Első Lébényi Talent Kupa U-11-es tornája tizennyolc tehetségközpont, körzetközpont és utánpótlásnevelő műhely részvételével valóban kiválóan sikerült, ám két csapat programtorlódás miatt nem tudott részt venni az eseményen. Október 6-án délelőtt a Lébény SE sportpályáján azonban a kapuvári Nebuló Futball SE U-11-es és az FC Barcelona együttműködésével alapított budapesti Barça Academy U-10-es csapatát fogadhatták a Lébény SE U-11-es kis focistái. A minitornán mindhárom együttes kétszer léphetett pályára egymás ellen. A mérkőzések minőségi dirigálását Gruber Ákos megyei játékvezető vállalta.

Rengeteg jó hozadéka lehet a sorozatban játszott meccseknek

- Valóban mozgalmas hetek vannak mögöttünk, de a srácok nagyon élvezik a sűrű versenyprogramot – mondta Máté Szilárd a Lébény SE U-11-es csapatának edzője, a hazai utánpótlás tornák főszervezője.

Külföldi kirándulásainkon módunkban volt megtapasztalni számos futballkultúra sajátosságait, ezekből rengeteget profitálhattunk. Úgy gondolom, eddig minden csapat ellen felvettük a kesztyűt, és egyetlen egyszer sem volt okunk szégyenkezni.

Az edző hozzátette, hogy az ilyen tornák – mint a hétvégi is – mindig nagyon hasznosnak bizonyulnak. A focistapalánták megtanulnak nyomás alatt játszani, egymásért, egy csapatként küzdeni, meccskörülmények között gyors és jó döntéseket hozni.

Mindenkor tiszteljük az ellenfelet, de sosem ijedünk meg tőle

- Mindenekelőtt nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy mindkét csapat eleget tett meghívásunknak – folytatta Máté Szilárd. - A kapuvári Nebulóknál és a Barça budapesti akadémiáján is szemmel láthatóan komoly, nagyszerű műhelymunka folyik, örülünk, hogy összemérhettük velük erőnket. Természetesen rengeteg munka van még előttünk, de a srácok most is mindent beleadtak. Büszkeséggel tölt el, hogy ezúttal is sportszerűek voltunk, tiszteltük az ellenfeleket, de nem ijedtünk meg tőlük.

Egyénileg és csapatban van még hova fejlődnünk, és megvallom, egy kicsivel több csibészséget is szívesen látnék még.

A vasárnapi minitorna nagyszerű időjárást és sok nézőt hozott, a focisták, szülők, drukkerek egyaránt remekül szórakozhattak. A lejátszott mérkőzések után nem hirdettek kupagyőztest, ám úgy gondoljuk, ennek a délelőttnek csak nyertesei voltak.