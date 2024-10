A most meghívott 35 játékos közül kerül ki az a 20, akik részt vehetnek a kontinenstornán, ugyanakkor egy mérkőzésre 16 kézilabdázót lehet nevezni, az Eb során pedig 2-2 játékos cserélhető be a 35-ös névsorból. Golovin Vlagyimir 18 játékossal egészítette ki a Franciaország ellen a közelmúltban két felkészülési mérkőzést vívó keretet, s ott van többek között a névsorban Janurik Kinga, Klujber Katrin és Háfra Noémi is.

Az első 24 csapatos női kézilabda Európa-bajnokságot november 28. és december 15. között rendezi Ausztria (Innsbruck és Bécs), Magyarország (Debrecen) és Svájc (Bázel).

A magyar válogatott Eb előtti felkészülési mérkőzései

JYSK Kupa, Tatabánya

November 22., péntek

18.00: Magyarország–Szlovákia

November 24., vasárnap

18.00: Magyarország–Ukrajna

A magyar válogatott Európa-bajnoki csoportmérkőzései

A-csoport, 1. forduló

November 28., csütörtök

18.00, Debrecen: Magyarország–Törökország

November 30., szombat

18.00, Debrecen: Svédország–Magyarország

December 2., hétfő

18.00, Debrecen: Észak-Macedónia–Magyarország

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT 35 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Bukovszky Anna (Váci NKSE), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz Handball – Franciaország), Szikora Melinda (Chambray Touraine – Franciaország)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (HB Ludwigsburg – Németország), Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER), Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO KC), Kovács Anett (MOL Esztergom), Töpfner Alexandra (DVSC SCHAEFFLER)

Jobbátlövők: Albek Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau – Románia), Háfra Noémi (Váci NKSE)

Irányítók: Farkas Johannas (Vasas SC), Kajdon Blanka (BSV Sachsen Zwickau – Németország), Pődör Rebeka (Szombathelyi KKA), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)

Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Faragó Luca (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Szmolek Apollónia (Szombathelyi KKA)

Balátlövők: Csíkos Luca (Váci NKSE), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Juhász Gréta (Váci NKSE),

Balszélsők: Fodor Csenge (Győri Audi ETO KC), Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHAEFFLER), Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs Handball)