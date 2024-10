UNI Győr ETO HC–Worm Angels 9–2 (3–1, 3–0, 3–1) Győr, Győri Jégsport Központ, Andersen Liga-mérkőzés, 270 néző. V.: Németh M., Hajzler. ETO: Róth – Fekete B. (1), Csölle (1), Szűcs (1), Csata 3 (1), Dézsi 1 (1). Cs.: Takács B., Farkas I. (1), Makovics (1), Nagy M. 1 (1), Madácsi 1 (1), Láday B., Wenner, Jábor (2), Horváth R. 2, Lévai, Bálint, Regős, Sipák M. 1, Sipák D. (1), Koczkás. Edző: Odnoga Mátyás. Gsz.: Csata (13., 24., 47.), Nagy M. (17.), Horváth R. (18., 47.), Sipák M. (38.), Dézsi (38.), Madási (59.), ill. Erdélyi (10.), Jadlószki (59.).

A vendégek ráijesztettek a győriekre, a 10. percben ugyanis ők jutottak előnyhöz. Három perccel később egyenlítettek a hazaiak, sőt, még további két gólt ütöttek a harmadban. A második húsz percben négy percet kellett várni az újabb ETO-találatra, de aztán a szakasz végéig nem sikerült újra betalálniuk Csatáéknak. A hajrában aztán 21 másodperc alatt kétszer is bevette a vendégcsapat kapuját az UNI Győr ETO HC, mely a zárófelvonásban is lendületben maradt. Ebben is három gólt szerzett, a végén a vendégek erejéből még egy szépségtapaszra futotta, de magabiztos hazai győzelmet ez nem befolyásolta már.

A győriek az európai egyetemi bajnokságban (EUHL) is megkezdték szereplésüket

UNI Győr ETO HC–Gladiators Trencin 3–5 (2–1, 1–2, 0–2) Győr, Győri Jégsport Központ, EUHL-mérkőzés, 230 néző. V.: Varjú, Majoros. ETO: Róth – Szűcs, Csata 2, Dézsi 1 (2), Fekete B., Takács B. (1). Cs.: Jábor, Farkas I., Tóth A. (1), Csölle, Majoross, Koczkás, Sipák M., Lévai, Láday A., Wenner, Molnár M., Sipák D. Gsz.: Csata (12., 16.), Dézsi (21.), ill. Duzek (3.), Skvarka (22.), Smolka (25., 60.), Drapal (52.).

Hamar vezetést szerzett a tavalyi ezüstérmes, ám még az első harmadban fordított az ETO, mely a második harmadot is szinte azonnal góllal kezdte. A kétgólos előny azonban hamar elfogyott, sőt, az 52. percben már a Gladiátorok vezettek. A végén üres kapus felállással próbálkoztak a hazaiak, de újabb gólt a Trencsén szerzett, eldöntve ezzel a találkozót.