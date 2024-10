Jégkorong Magyar Kupa, visszavágó:

Elégnek bizonyult a háromgólos előny az UNI Győr ETO HC-nak, mely ott van a jégkorong Magyar Kupa második fordulójában, ahola MAC Ikonok vár majd rá.

Fotó: Gémesi Balázs

Lehel HC–UNI Győr ETO HC 3–2 (1–1, 0–1, 2–0) Jászberény, 299 néző. V.: Juhász, Szabó D. ETO HC: Róth – Láday B., Csölle, Szűcs, Csata (1), Dézsi. Cs.: Vas M., Láday Á., Makovics, Nagy M. 1 (1), Madácsi 1, Fekete, Takács B., Jábor, Horváth R., Lévai, Kiss Á., Sipák M. Edző: Odnoga Mátyás. Gsz.: Prilutskii (12.), Pinczés (57.), Popov (58.), ill. Nagy M. (19.), Madácsi (36.). Továbbjutott: ETO HC, 8–6-os összesítéssel.

Az első meccset hazai pályán 6–3-ra a győriek nyerték, így jó helyzetből várták a visszavágót, melyen az első harmad első fele nem hozott találatot, de érezni lehetett a hazaiakon, hogy mindent megtesznek az előnyünk lefaragásáért. Ehhez a 12. percben, emberelőnyben tudtak közelebb jutni, Prilutskii kapott szép passzt, ami után tisztán támadhatott Róth kapujára és nem is hibázott. 1–0. Két perccel a szakasz vége előtt egy 4/4-es felállásnál Csata Sebestyén iramodott meg a koronggal, majd passzolt a tiszta helyzetben lévő Nagy Márknak, aki sebészi pontossággal lőtt a bal alsóba. 1–1.

A második harmadban megváltozott a játék képe, sorra dolgozta ki a veszélyes helyzeteket a vendéggárda, a fölénye pedig a 36. percben érett góllá: emberhátrányban egy lendületes kontratámadás végén Nagy Márk gyönyörűen passzolt a középen érkező Madácsi Benedeknek, a hazaiak kapusának esélye sem volt. 1–2.

A harmadik harmad nagy része eseménytelenül telt, a valódi izgalmak az utolsó percekre maradtak: az 57.-ben Pinczés tudta kihasználni a győri védelem lankadó figyelmét (2–2), nem sokkal később Szűcs kapott véleményes kiállítást, ami után egyből időt is kért Rusznyák Szilárd, a hazaiak vezetőedzője. Bár háromgólos hátrányt kellett volna három perc alatt ledolgozniuk a jászberényieknek, és mindent egy lapra tettek fel. Kapusukat lehozva hat a négy ellenében támadhattak és sikerült is gólra váltani az előnyt, Popov volt eredményes (3–2). Mivel időközben Fekete Botond is „összeszedett” egy 2 perces kiállítást, a győriek is időt kértek. A mérkőzés utolsó két percét emberhátrányban védekezte ki az ETO, így összesítésben 8–6-tal jutott a Magyar Kupa második fordulójába, ahol a MAC Ikonok lesz az ellenfelük. A párharc mérkőzései november 12. és 26., az első meccset Győrben rendezik.