A végső megmérettetést történelmi mezőnyben vívták, korábban ugyanis még sosem fordult elő, hogy a döntőnek csak női résztvevői voltak.

Idén Ácsteszérnek szurkolhattunk a térségből, a Komárom-Esztergom vármegyei település lovas párosa megküzdött a második helyért, ugyan a babér koszorú végül nem az ő nyakukba került, de az ezüst is szépen csillog. Talán azért is lehet kissé keserédes ez a helyezés a településnek és az őket képviselő lovasnak, mert tavaly is ők futottak be a győztes mögött.

Magabiztos győzelmet aratott a Decs települését képviselő Tóbiás Zsuzsa, akinek Galaxy nevű lova címet védett, háromszoros és ezzel örökös bajnok lett a 17. Nemzeti Vágtán. A dobogó harmadik fokára Tahitótfalu versenyzője, Rigó Lotti állhatott fel.