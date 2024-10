Hétvégén megkezdődik a szezon az UNI Győr ETO HC számára. A győri Széchenyi Egyetem fenntartásában működő csapat a 2024/25 -ös idényben is több „divízióban“ méretteti meg magát: címvédőként indul az Andersen Ligában és a MEFOB -on, ezen kívül részt vesznek a Magyar Kupa és az EUHL (nemzetközi egyetemi liga) küzdelmeiben is.

Első tétmeccsüket szombaton, 19 órakor játsszák Szegeden, a Goodwill Pharma Szeged vendégeként, az Andersen Liga 1. fordulójában. Az első hazai mérkőzés október 15-én, kedden, 18.30 órakor lesz, ahol a Magyar Kupában csapnak össze a jászberényi Lehel HC gárdájával. Igazi rangadóra van kilátás, a jászsági csapattal a bajnoki címért küzdöttek meg tavaly parázs hangulatú, szoros találkozókon.

A győri csapat vezetőedzője, Odnoga Mátyás az idei célokról és a csapat erősségeiről is nyilatkozott a klub honlapján: „Idén folytatjuk tovább a munkát a több éves terv céljának az eléréséhez, amit a Széchényi-egyetem segítségével álmodtunk meg, ebben szintén fontos lesz ez a szezon, aminek úgy indulunk neki, hogy az Andersen Ligát szeretnénk ismét megnyerni. Örömmel mondhatom, hogy több mint tíz játékosunk is az egyetem hallgatója, nagyon jól haladunk a két éve megálmodott életpálya-modell kialakításában. Gyors, kombinatív játék jellemzi a csapatunkat, és az egységnek köszönhetően bármilyen helyzetből képesek leszünk megújulni, vagy meglepetést okozni, a srácok szeretik a kihívásokat, állunk minden akadály elébe."

A győriek nagy örömére a keret legnagyobb része változatlan maradt, de két új igazolást is bejelentettek már korábban, így Szűcs István és Dézsi Bence is győri színekben lépni jégre a 2024/25-ös szezonban. Mindkét csatár az Erste Ligát és a nemzetközi porondot is megjárt, rutinos játékos, sok szép gólra számítanak tőlük is a győriek.