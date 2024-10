A Debrecen – bár a 2. fordulóban meglepetésre kikapott otthon az Esztergomtól – a nyáron nagyszerű játékosokkal erősített: érkezett többek között Tóth Nikolett, Kristina Dramac, Océane Sercien-Ugolin, Kristin Thorleifsdóttir és Jessica Ryde.

Per Johansson, a győriek vezetőedzője ki is emelte, hogy a Loki mindig nagyon kemény ellenfél, amit az előző évadban is megmutatott, hiszen többször szoros csatára késztette az ETO-t: „Amikor legutóbb egymás ellen játszottunk, csak kis szerencsével nyertünk a végén. Persze Vámos Petra már nincs a Debrecenben, de van néhány jó új igazolásuk, mint Sercien-Ugolin és Thorleifsdóttir, valamint a kapusuk, Ryde. Fizikailag nagyon erősek, jól egy-egyeznek, mindemellett lövőerejük is van, úgyhogy nagyon alaposan fel kell készülnünk erre az agresszív stílusra, amiben ők játszanak, mert ha ezt hagyjuk nekik, akkor nagyon veszélyes csapat lehetnek.”

Emilie Hovden arra hívta fel a figyelmet, hogy a csapatnak tanulnia kell a legutóbbi BL-fordulóban elkövetett hibákból, és pontosabban játszani, hogy a DVSC ellen itthon tartsa a két pontot: „Nagyszerűen kezdtük az évadot, jó mérkőzéseket játszottunk, de legutóbb sokat küszködtünk a Buducnost ellen. Folytatnunk kell a jó védekezést, és tanulni a hibáinkból, a technikai pontatlanságokból, a támadásbeli hibákból, emellett pedig sokkal élesebbnek kell lennünk, ha nyerni szeretnénk a Debrecen ellen. A DVSC erős csapat, kemény és gyors, minden poszton jó játékosai vannak. Az előző évadban több kiélezett meccset vívtunk velük, szóval végig koncentráltnak kell lennünk, és alaposan felkészülni, mit szeretnénk játszani, amivel legyőzhetjük őket.”

A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.