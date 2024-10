Szomorú, ami történt, s itt nem csupán az elvesztett mérkőzésre gondolok. Kapa Márkónak három lábujja tört el szilánkosan, kedden sikerült megműteni, ősszel valószínű már nem is számolhatunk vele. Schillinger Dánielnek az egyik csigolyája sérült meg, még most is nyakmerevítő van rajta, mert kisugárzik a lábába a fájdalom. Biztos vagyok benne, hogy mindez nem szándékosan történt – előbbi sérülést okozó hazai játékos egyébként már az öltözőben elnézést kért –, de egyik eset sem nézett ki jól. Nem szokásom a játékvezetőket bírálni, most sem tenném, ráadásul jó bírónak tartom a meccs játék- vezetőjét, de úgy gondolom, nem sikerült kézben tartania a mérkőzést, furcsa gólokat kaptunk, főként a meccset eldöntő találat volt az. Ráadásul a piros lap és az ezzel járó eltiltás miatt három játékosunk esett ki ezen az egy meccsen, s így négy-öt hiányzónk is lehet a hét végi, Csorna elleni rangadón.