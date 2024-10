Szuperliga, női

Rákoshegyi VSE II–Ipartechnika Győr SE 0:8 (3019–3363).

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A győri lányok minden tekintetben felülmúlták fővárosi ellenfelüket, a mérkőzést végig kézben tartva nem hagytak kétséget a felöl, hogy melyik csapaté lesz a két pont. Ezzel a győzelemmel jól hangolódtak soron következő nemzetközi kupaszereplésükre.

Psz.: Tóth K. 606, Bálintfy C. 582, Horváth S. 563, dr. Frank N. 553, Domján T. 550, Tóth-Móricz K. 509

Az ifjúsági lányok összecsapását is a győri csapat nyerte meg: Rákoshegyi VSE II–Ipartechnika Győr SE 1:3 (986-1038). Egyéni eredmények: Istenes H. 518, Bíró A. 520.

NB I

Mosonszentmiklós–Nagymizdó 6:2 (3331–3245).

Az első sorban Horváth Ákos magabiztos jó játékkal győzte le ellenfelét, míg társa, Pápai Tibor is közel volt a másik egyéni ponthoz, de a végső siker elmaradt, így 1:1 volt az eredmény és 28 fa előny a hazai csapatnál. Második sorban Solt Martin kezében ott volt az újabb pontszerzés lehetősége, de a befejező szett tarolása nem sikerült, így a vendégcsapat szerzett újabb pontot. A másik pályán Szalánczi Péter is magabiztos játékkal sikeresen hozta egyéni pontját. A záró sor előtt továbbra is döntetlen volt az állás, de 62 fa előnye a hazai csapatnak volt. Izgalmasra sikeredett a záró sorban pályára lépők küzdelme. Papp László jó első szettje után picit kizökkent a játékból, ezért a végén az utolsó tíz dobásnál kockáztatni kellet. Modrovits István parádésan szállt be és ledolgozta a párja elleni hátrányt, míg mellette Korcz Róbert is hozta nagy küzdelemben az újabb egyéni pontot, amivel a végső győzelem is megszületett.

Frank László szakosztályvezető így értékelte a mérkőzést:

Ki tudtuk használni, hogy a vendégek gyengébb napot fogtak ki. Igaz, mi sem parádéztunk, de a szív és az akarat a helyén volt, ami újabb két bajnoki pontot eredményezett.

Az ifjúsági mérkőzésen a vendégcsapat diadalmaskodott: Mosonszentmiklós–Nagymizdó 0:4 (936–1016). Egyéni eredmények: Hirni D. 518, Vágó P. 418

Rába ETO Győr SE–Bábolna 3:5 (3389–3436).

Ismét fontos mérkőzés várt a tavaly még egy osztállyal magasabb szinten szereplő csapatokra, amely végül remek küzdelmet és kissé váratlan vendégsikert hozott. Az első párok után abszolút döntetlenre állt a mérkőzés, hiszen az egyéni pontok, és a faeredmény tekintetében is egál volt az eredmény. A középső párokban aztán Csejtei Norbert a mérkőzés legjobb egyéni eredményével 60 fás előnyre tett szert, míg társa, Brázik Tamás 20 fával verte a hazaiak versenyzőjét, Saru Richárdot. Ekkor már eldőlni látszott a mérkőzés, bár a záró párosok küzdelmében a győriek megszerezték mind a két egyéni pontot, de a hátrányt már ledolgozni nem tudták, így a több ütött csapatfával a Bábolna megszerezte a számukra nagyon fontos győzelmet.