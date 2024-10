A 36 éves szakember – aki Horváth Rudolfot váltotta a kispadon – eddig pályaedzőként dolgozott a klubnál, megbízatása egyelőre a szezon végéig szól. Torma Tamás a mérkőzés utáni sportszerű nyilatkozatában kiemelte, hogy elődjének is nagy szerepe volt a győzelemben.

Az NB III-tól nemrég búcsúzó Csorna idei kilenc bajnoki találkozójából ötöt nyert meg, s egy döntetlen mellett háromszor vereséget szenvedett. Legutóbbi két rangadóját elveszítette (Koroncó 3–4, Kapuvár 1–2), s a tabellán a hetedik helyre csúszott vissza az idényt bajnokesélyesként kezdő együttes.

„Nyilván az elmaradt eredményesség miatt kényszerültünk a váltásra, az előző edzővel, Horváth Rudolffal leültünk, átbeszéltük az előző hónapok mérkőzéseit, majd közös megegyezéssel a váltás mellett döntöttünk. A feladatait az eddig vele pályaedzőként dolgozó Torma Tamás veszi át, a tervek szerint a szezon végéig” – mondta érdeklődésünkre Családi János a Csornai SE elnöke, aki hozzátette, a csapat játékoskeretében egyelőre nem történt változás.

„Arra nem jöttünk rá, mi okozta a hullámzó teljesítményt, voltak nagyon jól sikerült mérkőzéseink, melyeken a szurkolók vastapssal jutalmazta a csapatot, de akadtak nagyon rossz meccseink is. Bízom benne, hogy sikerül újra formába lendülni, a keretben még nem tervezünk változást, – bár szerencsére lesz hamarosan sérülésből visszatérő labdarúgónk – , így nem is változtatunk az eredetileg kitűzött célokon. Ami azt jelenti, hogy szeretnénk odaérni a dobogóra, s ha lehetőség adódik, osztályozót játszani az NB III-ba jutásért.”

A sportvezető azt is megjegyezte, elkészült a Kocsis István Városi Sporttelep edző- és centerpályájának világítása, aminek ünnepélyes átadója kedden 17.30 órakor lesz a 3. fordulóból elmaradt és 18 órakor kezdődő, Csorna–Vitnyéd bajnoki találkozó előtt, így nem csak a mérkőzésre, az átadóra is várják a szurkolókat.