A napokban rendezték a 13. országos junior Kendo-kupát, melyen a győrzámolyi Szigetközi Junior Kendo Klub versenyzői közül kihon kategóriában Tatárvári Fülöp 6 évesen a tőle várható maximumot nyújtotta és a tizenéves gyerekek között a harmadik helyen végzett. Fülöp kitartása és szorgalma példaértékű.

Gyermek kategóriában Székely Áron ezüstérmet szerzett. Itt körmérkőzést rendeztek és Áron egy iponnal szerzett kevesebbet, mint az első helyezett, nagyon szoros verseny volt.

Serdülő kategóriában Dubi Mátyás szintén ezüstérmes lett. Ő most került fel a 11–13 évesek közé, ehhez képest nagyon szép eredményt ért el, ugyanis a döntőig három meccsel többet kellett vívnia, mint ellenfelének. Kihajtotta magát, és külön öröm, hogy azokat a hibákat, amelyeket még Prágában elkövetett, ilyen rövid idő alatt ki tudta javítani.

Dubi Attila elnök: – Sűrű időszakon, kemény felkészülésen vagyunk túl. Nagyon büszke vagyok a tanítványainkra, azokra is, akiknek most nem lóg érem a nyakukban. Most kicsit lazítunk a gyeplőn, aztán készülünk a decemberi országos egyéni bajnokságra.

Dubi Sándor vezetőedző: – Szeretném kiemelni azt a hozzáállást, amit a gyerekeink mutattak a verseny során és most nem csak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok. Más klubokban kendózó gyerekekkel való jó kapcsolatuk, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, barátságok nagyon jó irányba tudják mozdítani a közös jövőjüket.