A hölgyeknél a győri színekben versenyző Bálint Bernadett sikerével zárult a Top 10-bajnokság. A kétnapos versenyen összesen 10–10 játékos állt asztalhoz. A régi lebonyolítási forma szerint rendezett versenyen mindenki játszott mindenkivel.Az első napon az 1–5. forduló mérkőzéseit játszották le az Ormai-csarnokban. Az összesen 5 asztalon zajló versenyen felváltva játszották a mérkőzéseket, egy teljes fordulót a nők, majd ezt követően a férfiak.

A női verseny első számú várományosának Bálint Bernadett számított. A jó formában játszó, nemrég a linzi Eb-n is remekül szereplő pingpongos veretlenül nyerte meg a női Top 10-bajnokságot. A második helyen Hartbrich Leonie végzett. Nagyon szép versenyzéssel és kiegyensúlyozott teljesítménnyel Szosznyák Emmáé lett a bronzérem.

A férfiaknál a második napon veretlenül maradt Lei Balázs kaparintotta meg az aranyérmet. Izgalmas volt a verseny, ugyanis sokáig úgy tűnt, Molnár Dávid lesz a befutó, azonban az egymás elleni mérkőzésükön Lei Balázs diadalmaskodott. A bronzérmet Huzsvár Erik szerezte meg, a ranglistavezető Kishegyi Ákos végül leszorult a dobogóról.

Bálint Bernadett



A dobogósok (a magyar szövetség honlapja alapján), férfiak: 1. Lei Balázs (Ambrus Asztalitenisz Akadémia), 2. Molnár Dávid (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club), 3. Huzsvár Erik (Honvéd Szondi György Sport­egyesület). Nők: 1. Bálint Bernadett (Győri Atlétikai Club – II. kerület Dózsa), 2. Hartbrich Leonie (SV Böblingen, német), 3. Szosznyák Emma (Budaörsi Sport Club).

Nemzetközi porondon

Novemberben Spanyolországban kezdi meg Európa-kupa-szereplését a Bálint Bernadett, Szvitacs Alexa, Barcsai Sophie, Jankus Dóra, Szollár Zsófia összeállítású GYAC Aréna magyar bajnok együttese. Női csapat első ízben szerepelhet Győrből nemzetközi kupán.

Az európai porondon három magyar klub képviseli Magyarországot.

A női Bajnokok Ligájában a Budaörs SC szerepel, amely Franciaországban már le is játszotta és sajnos az Etival ellen 1:3-ra el is veszítette első mérkőzését.

Az Európa-kupában mind a nőknél, mind a férfiaknál tornarendszerben bonyolítják le a selejtezős párharcokat.

A nőknél az A csoportban francia, illetve lengyel ellenféllel szemben a Győri AC áll asztalhoz Spanyolország- ban. A győriekre komoly kihívás vár, hiszen egy napon játsszák majd mindkét mérkőzésüket.

A PTE-PEAC férficsapata Németországba utazik, ahol három egymást követő napon is mérkőzés vár rájuk.