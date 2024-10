Gyirmót FC Győr– Budapest Honvéd

Alcufer Stadion, vasárnap, 17.00. V.: Molnár.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője nehéz meccsre számít.

– Nagyon küzdelmes, jó mérkőzést játszottunk Szegeden, örömteli volt csapatunk bátor futballja, az eddigi fordulókban talán most játszottak a legjobban, szép támadásokat tudtak kidolgozni. Hiányérzetem abból fakadhat, hogy jóval több helyzetet kell kidolgozni, illetve a védekezésünk agresszivitásán kell javítani. Több jó egyéni teljesítmény volt a csapatban, reális eredmény született. A hétvégén a Budapest Honvéd látogat hozzánk, meggyőződésem, hogy csalóka a táblázaton elfoglalt helyezésük, ennél ők jóval erősebbek. A játékosállományuk minőséginek mondható, gondolok itt a rutinos Branko Pauljevicre, Holman Dávidra és Hangya Szilveszterre, a kölcsönbe érkező Farkas Balázsra, vagy a jó formában játszó Medgyes Zoltánra. Több szakember is szívesen dolgozna ilyen kerettel. Voltak mérkőzéseik, melyeken kicsi dolgokon múlt a sikerességük, kihagyott helyzetek, balszerencsés kapott gólok miatt nem tudtak nyerni. Nehéz mérkőzésre számítok, de természetesen szeretnénk itthon tartani a három pontot, viszont óva intek mindenkit, aki azt gondolja, hogy ezt könnyen el tudjuk érni. Sebzett vadnak is mondhatjuk őket, talán ezért is veszélyes ellenfélnek tartom a Honvédot – fogalmazott Tamási Zsolt.

A Merkantil Bank Liga, NB II 9. fordulójának további programja, vasárnap: Mezőkövesd–Budafok, Szentlőrinc–Szeged, BVSC–Kisvárda 13.00. Csákvár–Vasas FC, Soroksár SC–Tatabánya, Ajka–Kozármisleny, Kazincbarcika SC–Békéscsaba 17.00.



A bajnokság állása