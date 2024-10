Kisvárda-Gyirmót FC Győr

Kisvárda, vasárnap, 13.00. V.: Pillók.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője szerint a tabellán elfoglalt helyezések, valamint az összesűrűsödött mezőny ismeretében is igazi rangadóra lehet számítani Kisvárdán:

„Az összképet, és ami a legfontosabb, az eredményt tekintve is sikeresem megvívott Budapest Honvéd elleni mérkőzésünk utáni két hetes szünetet arra használtuk, hogy a kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó játékosainkat rendbe hozzuk. Hasznosan töltöttük ezt az időszakot. Ezen a héten már teljes erőnkkel a Kisvárda elleni találkozónkra koncentráltunk. Ugyanannyi győzelmük van, mint nekünk. Nagyon harcos felfogásban játszó és jó labdarúgókból álló csapatról beszélhetünk. Hazai pályán nyilván arra fognak törekedni, hogy agresszív játékukkal tudjanak dominálni. Taktikailag is készülünk belőlük, de remélem, hogy a mi együttesünk azt az utóbbi időben tapasztalt, fegyelmezett, akaraterős játékot fogja tudni produkálni, ami jellemző volt ránk, és ez eredményességgel is párosul majd.”

A 10. forduló további párosítása, vasárnap: Budafok-Csákvár 13.00, Ajka-Kazincbarcika, Kozármisleny-Soroksár, Tatabánya-Mezőkövesd, Vasas-BVSC, Szeged-Békéscsaba, 17.00. Hétfő, 20.00: Honvéd-Szentlőrinc.