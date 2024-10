Ugyan többször lehetett hallani a pénzügyi problémákról, de miután mindig megoldódott a helyzet, hajlamos lehetett az ember elbagatellizálni.

Akkor is, amikor év elején a játékosok szálltak be a pénzkeresésbe (akkor a klubnak 6 millió norvég koronára volt szüksége), akkor is, amikor a nyáron előbb eladta az orosz Anna Vjahirjevát, és Peter Gitmark, az igazgatótanács elnöke jelezte, újabb 5 millió koronára van szükség azonnal, jövő februárban pedig további hatmillióra.