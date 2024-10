A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) sárkányhajóversenyének második fordulóját a napokban rendezték Székesfehérváron. A Széchenyi István Egyetem csapata a győri első fordulóhoz hasonlóan ismét nagyszerű teljesítményt nyújtott, így összesítésben második helyezést szerzett a 200 és a 2000 méteres távon egyaránt. A győri egyetem több versenyzője már a kínai világkupára készül.

A Széchenyi István Egyetem hagyományosan az egyik legeredményesebb szereplője a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói részvételével zajló MEFOB-nak. A győri egyetem a sportági versenyek szervezőjeként is többször bizonyított már, az idén tavasszal pedig nagy sikerrel rendezte meg a tizenhárom sportágat felvonultató MEFOB Fesztet. A közelmúltban sárkányhajóban is kialakult a végeredmény: a Széchenyi-egyetem csapata a tavaszi győri fordulóban 200 és 2000 méteren is második lett, míg a közelmúltban lezajlott székesfehérvári őszi fordulóban előbbiben bronz, utóbbiban ezüstérmet szerzett. Ez a szereplés összesítésben mindkét kategóriában a dobogó második fokára emelte a győrieket.

„Fiataljaink nagyszerűen versenyeztek mindkét alkalommal, annak ellenére, hogy a csapat egy része időközben lecserélődött. Ennek azonban örömteli oka van, mert a válogatottban szereplő hallgatóink olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az idei Európa-bajnokságon, aminek a híre Ázsiáig ért. A magyar hajót ugyanis meghívták az október végi kínai világkupára, így a nemzeti színeket képviselő tagjaink is utaznak. Ők azért hagyták ki a MEFOB második fordulóját, mert javában zajlik a felkészülésük a nemzetközi eseményre, amelyen a kontinensek legerősebb válogatottjai küzdenek majd egymással” – fejtette ki Hegedűs Péter, az egyetemi együttes közelmúltban senior kategóriában világbajnoki címet szerzett edzője. Kiemelte, a helyükre bekerült fiatalok tökéletesen szálltak be, hiszen szinte megismételték a tavaszi eredményt.

„A hallgatók teljesítménye mutatja, hogy ezt a sportot bármikor érdemes elkezdeni. Jó társaságban űzhető, egészséges mozgásformáról van szó, amit a győri campus szomszédságában lévő folyókon, gyönyörű természeti környezetben gyakorolhatunk. Várjuk a jelentkezőket, biztatjuk hallgatóinkat, hogy próbálják ki a sárkányhajózást, és ha megtetszett, csatlakozzanak csapatunkhoz. A sportággal való közelebbi ismerkedésre legközelebb az október 8–9-i »Mozdulj, campus« rendezvényen lesz lehetőség” – zárta.