Cziczás László: – Megérdemelten nyert a Velence. Nálunk több játékos is most debütált az Euroligában. Hiányzik egy irányítónk és egy mezőnyemberünk is, velük kiegészülve erősebbek leszünk, illetve dolgozunk azon, hogy azokat a hibáinkat kijavítsuk, amiket elkövettünk.

Kiss Virág: – Egy félidőig jól játszottunk, voltak hibák, de azokat kijavítottuk. Szünet után rosszul kezdtünk, puha volt a védekezésünk, ezt nem engedhetjük meg ebben a ligában. Tudjuk, miben kell fejlődni és változtatni, és bízom benne, napról napra lépünk előre.

Andrea Mazzon: – Sok új játékos van a csapatban, az első meccsek pedig mindig különlegesek. Hullámzó volt a játék, nagy rotációval küldtem pályára a csapatot. A második félidőben nyomást helyeztünk a győriekre, nem engedtük a hárompontosakat. Öt játékosunk is öten is dupla számjegyű statisztikát értek el. A csapat bebizonyította, hogy itt van a helye a ligában.

Francesca Pan: – Lassan kezdtünk, de a második félidőben a felkeményedett védekezésből könnyű kosarakat szereztünk, ami magabiztosságot adott.