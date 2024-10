Ahogy mondani szokták: az NB I egy másik kávéház - magyarázza a fiatal futballista. - Nagyon érezni, itt magasabb a színvonal, sebességben, intenzitásban, taktikában többet kell nyújtani, mint az NB II-ben. Az ellenfeleknél is több a jobb, képzettebb játékos, nehezebb velük felvenni a harcot. Azt túlzásnak gondolom, hogy berobbantam volna a magyar élvonalba, inkább úgy fogalmazok, az eddigi mérkőzéseken igyekeztem jó teljesítményt nyújtani, ami olykor sikerült is. Ezt a formámat szeretném hosszú távon fenntartani. Most kell még két-három lapáttal rátenni, hogy ez sikerüljön. Motivált vagyok, még többet akarok dolgozni.