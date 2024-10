női labdarúgás. Hét fordulót követően is hibátlanul áll a Simple Liga táblázatán az ETO, amely legutóbb a szombathelyi Viktória együttesét győzte le hazai környezetben, s amely szombaton 14 órakor Budapesten, az FTC otthonában lép pályára a bajnokság rangadóján.

Az ETO csapata. Fotó: Thomas PPB

A vasi gárda ellen végig nagy fölényben futballozott az ETO, és magabiztosan 4-0-ra győzött, de a helyzetei alapján akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna. A győri csapat futószalagon alakította ki a lehetőségeit, amelynek viszont csak egy részét értékesítette. Jó hír a csapat háza tájáról, hogy a meghatározó játékosok továbbra is remek formában vannak, s az is biztató, hogy hosszú idő után, immáron Vachter is pályára lépett.

ETO nagy erőkkel készül

Az ETO természetesen nagy erőkkel készül a Ferencváros elleni rangadóra, a szakmai stáb kielemezte a soros ellenfelet, míg a játékosok mindent elkövetnek, hogy a lehető legjobb állapotban legyenek majd a szombati meccsen.

Közben meghívók is érkeztek a klubhoz a szövetségből, hiszen a felnőtt válogatott tétmérkőzéseken, míg az u19-es válogatott barátságos találkozókon szerepel majd. A Nemzetek Ligája playoff körében, Magyarország-Skócia összecsapásra kerül sor, október 25-én, 18.15 órakor a budapesti Bozsik stadionban, míg október 29-én, 20.30 órakor, Edinburgh-ban. A magyar válogatottba ezúttal is az ETO FC adja a legtöbb játékost, hiszen Kovács L., Nagy F. és Öreg a keret tagja, míg Borók, Süle, Kocsán és Savanya biztonsági tartalék. Az ifisták október 25.-én és 28-án, Telkiben szerepelnek, ahol mindkétszer Ciprus válogatottja lesz az ellenfelük. Az U19-es nemzeti válogatottba az ETO-ból meghívást kapott, Spilenberg, Kern és Németh V., míg Ézsely biztonsági tartalék.