Credobus Mosonmagyar­óvár–WKW ETO FC Győr 0–3 (0–1). 2021. 09. 18. (64 között)

Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Szőts.

Credobus Mosonmagyar­óvár: Heinrich – Czingráber, Debreceni, Deák, Nagy K., Végh B. (Tóth M., 64.), D’Urso, Horváth K., Illés (Jasarevic, 77.), Szalka (Nagy Z., 64.), Boros G. (Popov, 64.). Vezetőedző: Varga László.

ETO: Fadgyas – Tamás, Pereira, Kiss M., Vincze, Toma, Tuboly (Bagi, 46.), Sipőcz, Bacsa (Múcska, 60.), Farkas B., Szimcso (Kanalos, 60.). Vezetőedző: Klausz László.

Gsz.: Sipőcz (44.), Bacsa (54.), Múcska (61.).

Kiállítva: Czingráber (53.).

FC Sopron–Soroksár

Sopron, Káposztás u., szerda, 18.30. V.: Molnár A.

„Nem voltunk csalódottak, amikor a Soroksárt sorsolták mellénk, bár úgy voltunk vele, a negyedik fordulóban már jöhet egy nagy múltú NB I-es csapat is, annak is örültünk volna. Úgy gondolom, a Soroksárral szemben lehet esélyünk, hiszen olyan csapatról van szó, amelyik szó szerint bárkit meg tud verni, de ki is tud kapni. Erre a szezonra nincsenek nagyratörő terveink, szeretnénk biztosítani a helyünket az NB III-ban, a kupasorozatban pedig addig megyünk, amíg tudunk. Ha ez egy bravúr árán azt jelenti, hogy megéljük a tavaszt, akkor nagyon boldogok leszünk” – mondta a soproniak játékosa, Bokor Bence a molkupa.hu-nak.

A Sopronnak nehéz lesz a Soroksár fölé nőni. Fotó: Nagy Gábor

ESMTK–Gyirmót FC Győr

ESMTK-stadion, csütörtök, 12.30. V.: Szigetvári.

A Gyirmót hétfőn este játszott bajnoki mérkőzést a Vasas ellen, a kupában csak csütörtökön lép pályára. Az NB II-es csapat eséllyel indul alacsonyabb osztályú ellenfelével szemben.

Búcsúzott a Debrecen

A Debrecen 1-0-s vereséget szenvedett a másodosztályú Mezőkövesd otthonában a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, így búcsúzott a sorozattól.