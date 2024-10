Izgalmas hajrát hozott az OTP Bank Liga 11. fordulójának záró találkozója, melyen az öt forduló óta veretlen ETO az Európa-ligában a francia Nice-t legyőző Ferencvárost fogadta. Mindkét oldalon adódtak helyzetek, majd az ETO szerzett vezetést. Utána Stefulj bombájával növelhette is volna a hazaiak előnyét. Nem sokkal később a Fradi kiegyenlített. Tíz perccel a befejezés előtt a játékvezető előbb megítélt, majd visszavont egy büntetőt a Fradi javára, ezzel törlődött Bitri kiállítása is. A zöld-fehérek rangadóján végül maradt az 1-1-es végeredmény, ami a győriek veretlenségi sorozatának folytatását jelentette, valamint a Fradinak azt, hogy újra a bajnoki tabella első helyét foglalta el.

Samsondin Ouro (44) első gólját szerezte az ETO színeiben. Fotó: Molcsányi Máté

Így látták az edzők

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője:

"Elégedett vagyok döntetlennel! Nyerhettünk is volna, vagy akár ki is kaphattunk volna, de ha abból indulunk ki, hogy a Ferencváros mekkora játékerőt képvisel, egyértelműen értékes az egy pont. A szünetben számítottunk arra, hogy a Fradi belenyúl a meccsbe, arra is számítottunk, hogy Varga Barnabás és Zachariassen is be fog állni, hiszen két nagyon gólerős játékosról beszélünk. Még egyszer mondom, nagyon értékes az egy pont, meg kell, hogy becsüljük!"

Borbély Balázst kedvelik az ETO szurkolói.

Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője:

"Félmunkát végeztünk, az első félidőben rendkívül pontatlanok voltunk, nem volt meg a játékunk ritmusa, hogy feltörjük a rendezett védelmet. A félidő végén kapott gól nem volt igazi helyzet, helyre akartuk tenni a produkciót. Azért cseréltünk hármat, hogy több agresszivitást vigyünk a játékba. A húzás kifizetődött, megváltozott a játék képe, egyenlítettünk, mentünk előre, ám balszerencsések voltunk a tizenegyeshelyzettel, majd Kristoffer Zachariassen nagy lehetőségénél is, azonban a döntetlen a legtöbb, amit ezen a meccsen megérdemeltünk."

Az ETO folyamatosan fejlődik

Gyurákovics Erik fordulók óta megbízhatóan, jól teljesít az ETO kapujában, így volt ez a Ferencváros elleni mérkőzésen is.

"Amire készültünk, azt hozta a mérkőzés. Tudtuk, hogy a Fradinak jó játékosai vannak, akik mindig képesek lehetnek egy-egy villanásra. Ez be is igazolódott, mert a meccsen végig fókuszálni kellett - kezdi a kapus. - Hátul ismét kompakt volt a csapatunk, nem sok lehetőséget engedtünk a Ferencvárosnak. Szerintem megérdemelten szereztük meg az egy pontot."