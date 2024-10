25.perc: Kiss hozta fel a labdát, a tizenhatos előterében a keresztbe mozgó Corizet-hoz játszott, aki 12 méterről, kissé balról, laposan a jobb alsóba lőtt. 1–0.

72. perc: Benbouali tett vissza a bal oldalról egy hosszúnak tűnő labdát, Bitri levette 8 méterre kaputól, majd mivel határozatlanul akarta onnan elfejelni Ipalibo, egyszerűen, de nagyszerűen beollózta a jobb alsó sarokba. 1–1.

82. perc: Diarra a jobb oldalról gurított középre, Bumba két védő között találta el a labdát, és 6 méterről a bal alsóba perdített. 1–2.

Az első negyedóra végén a zalaegerszegiek kapufás lövéssel veszélyeztettek, a következő támadásból pedig a győriek előtt adódott gólszerzési lehetőség.

A szünet után aktívabban futballozott a vendégcsapat és nyolc perc elteltével nagy helyzetben akár egyenlíthetett is volna, de Stefulj közeli lövését védte a hazai kapus. Az első cserék a játékrész felénél következtek, majd az ETO egyenlített, egy beadás után Bitri ollózva vette be a zalaiak kapuját. Újabb hazai cserék után Bumba már a vezetést is megszerezte a vendégeknek egy jobb oldali beadás után.

A második félidőben az ETO irányított, végül vesztett helyzetből fordított és nyert.

Márton Gábor: - Az első félidően jobban játszottunk, megérdemelten szereztünk vezetést, Szünet után hibáztunk a Győr egyenlítő gólja előtt. Vereséget szenvedtünk, meg kell vizsgálni az okait.

Borbély Balázs: - Két különböző félidőt láthattunk. Az elsőt a hazai csapat uralta, kellő agresszivitással játszottak, mi pedig lassan, kényelmesen futballoztunk. A szünetben próbáltuk ezt megbeszélni, a második játékrész már másképp nézett ki, sokat javultunk, volt is két helyzetünk. A kulcsfontosságú gólt a három cserénk hozta meg, akik lendületet és kreativitást hoztak játékunkba.