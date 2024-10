Tomcsányi Benedek lólengésen, gyűrűn és korláton is diadalmaskodott a tornászok Mesterfokú Bajnokságának szerenkénti finléiban, ráadásul szombaton egyéni összetettben is győzött, és ezzel megnyerte a Csányi Rajmund-kupát is. Több tornász is duplázni tudott, a férfiaknál Molnár Botond és Péter Sára is ugráson és talajon lett első, Mayer Gréta pedig a felemáskorlát mellett szombaton összetett mester is lett.

Vasárnap a tornászok Mesterfokú Bajnokság szerenkénti fináléinak adott otthont a győri Olimpiai Sportpark, ahol a férfi és a női mezőnyben is hatos döntőket rendeztek.

A hölgyek ugrásban kezdtek, ahol Péter Sára (Győri AC; 12.900) végzett az első helyen. Gerendán újabb érmet szerzett Péter Sára, aki második (11.700) lett. A zárószer a talaj volt, ahol Péter Sára megszerezte második aranyérmét 12.600 ponttal.

A férfiak talajon kezdték meg a versengést. Itt Molnár Botond (Győri AC; 13.600) első, Tomcsányi Benedek (Győri AC; 13.400) harmadik lett. Lólengésben Tomcsányi javított (13.700), így az ő nyakába került az aranyérem, majd gyűrűn 13.500 ponttal újabb első helyet gyűjtött be. Ugráson Molnár Botond a nap legmagasabb pontszámával (14.050) tudott nyerni, Tomcsányi (13.450) bronzérmes lett. Korláton Tomcsányi újabb aranyéremmel gazdagodott (13.500).