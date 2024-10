Az ETO magabiztosan nyerte meg - talán a vártnál levesebb győri néző előtt - a Fehérvár elleni presztízsmérkőzést az NB I-ben (3-1).

Így látták az edzők

Borbély Balázs (ETO): - Jó és eredményes meccset játszottunk. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első húsz percben volt négy tiszta gólhelyzetünk, amiből kettőt gólra tudtunk váltani, a többi sajnos kimaradt. Gavricnak és Sahlinak is volt további esélye a gólszerzésre. A játékrész második fele nem tetszett annyira, lelassult a játékunk, ekkor elég gyenge teljesítményt nyújtottunk. Esélyt adtunk ellenfelünknek a magas letámadásra, ezzel visszajött a meccsbe a Fehérvár. A szünetben rendeztük a sorainkat, és bár a második félidőben a Fehérvár kicsit többet birtokolta a labdát, kontrolláltuk a mérkőzést. Védekezésben hibátlanul teljesítettünk, és az ellenfél kapujára is veszélyesek voltunk, a harmadik gólunk pedig eldöntötte a meccset. Úgy érzem, felfelé ívelő szakaszban van a csapat, a válogatott miatti szünet alatt jó úton indultunk el. A sok új játékosból össze kellett rakni egy csapatot, közöttük már működik a kémia is. Most ismét szünet következik, ezt is szeretnénk ugyan olyan jól kihasználni, mint legutóbb tettük. Játszunk egy edzőmérkőzést a DAC-cal, ahol szerepet akarok adni azon játékosainknak, akik mostanában kevesebb lehetőséget kaptak. A sérüléséből visszatérő, de már velünk edző Bumba is kap egy félidőt. A ZTE ellen szerintem már tagja lehet a keretnek.

Pető Tamás (Fehérvár): - Nem könnyű mit mondanom a mai meccs után, egyáltalán nem erre készültünk. Tulajdonképpen húsz perc alatt elveszítettük a mérkőzést, gyermeteg hibák okozták a vesztünket. 2-0 után visszajöttünk a meccsbe és mindent megtettünk, hogy legalább egy pontot szerezzünk. Gradisar fejében ott volt az egyenlítés is. Erre jelenleg nem vagyunk felkészülve, hogy ilyen tömör védelmi falt feltörjünk. A harmadik gólnál már nagyon kinyíltunk, de az első húsz perc volt a sorsdöntő, ahol gyermeteg hibákat követtünk el a szögletnél és a hosszú indításnál is. Bent maradtunk az öltözőben ebben az időszakban. Elnézést szeretnék kérni a szurkolóinkat, akik elkísértek bennünket és bíztak bennünk. Borzasztó nagy csalódás ez a meccs nekünk, az első húsz percben mutatott játékunk nem volt méltó hozzánk.

Folytatódott az ETO jó sorozata

Aktívan kezdett az ETO, amely kimaradt nagy helyzet után, szögletet követően egy fejessel Stefulj révén még az első tíz perc letelte előtt megszerezte a vezetést. Sőt, a 12. percben újabb gólt ért el a hazai csapat, Gavric lépett ki és lőtt a bal kapufa érintésével a vendég kapuba. Elsőre lest jelzett a bíró, de a VAR-elemzés során kiderült, hogy érvényes a gól. Sok győri helyzet alakult ki az első negyedórában, azután viszont valamelyest magára talált a nagyon határozatlanul kezdő Fehérvár. A szépítés Szabó Bálint tizenegyesével jött össze, melyet videós elemzés után ítélt meg a játékvezető, mert egy beadásnál a tisztázni igyekvő Bitri oldalba rúgta Stefanellit. Élénk maradt az iram az első félidő további részében is.