A meccs pikantériája, hogy a Brest edzője az a Raphaëlle Tervel, aki játékosként két Bajnokok Ligáját nyert a győriekkel, majd Ambros Martín segítőjeként is dolgozott az ETO-nál, sőt, 2022 decemberében egy BL-meccsre még be is nevezte a klub játékosként. Nyilván ez a múlt, most viszont a győriek ellen vezeti csapatát Tervel.

Azok ellen a győriek ellen, akik láthatóan kisebb hullámvölgybe kerültek, mert a podgoricai iksz után szerdán, hazai pályán mindössze egy góllal verték a bajnoki rangadón a DVSC-t, pedig a második félidőben már hat gól is volt a zöld-fehérek előnye, a végén pedig Hatadou Sako bravúrjára volt szükség, hogy ne újabb döntetlent játsszon a csapat.

Per Johansson, a győriek vezetőedzője így fogalmazott a várakozásairól: „Úgy vélem, ebben a szezonban eddig a Brest a legjobb csapat Európában, amely nagyon jól és kiegyensúlyozottan játszik, olyan játékosokkal a soraiban, mint Méline Nocandy vagy Anna Vjahirjeva. Idegenben, telt ház előtt ez lesz az egyik legnehezebb meccsünk. Kicsit, hogy úgy mondjam, ez egy korai csoportdöntő, és persze ha idegenben sikerülne nyernünk, nagyon jó helyzetbe hoznánk magunkat, hiszen az a célunk, hogy ott legyünk a két legjobb csapat között a nyolcasban. Kőkemény csatát várunk egy olyan csapat ellen, amely nagyon magabiztos, és minden bizonnyal az idény legjobb meccsét kell vívnunk, ha meg akarjuk szerezni a két pontot.”

A szerdai NB I-es meccs hőse, a francia válogatott kapus, Hatadou Sako sem számít egyszerű mérkőzésre hazája egyik legjobb csapata ellen: „Olyan keretre építenek, amely jó egyéni képességű játékosokból áll, de együtt, csapatként is képesek jól játszani. Védekezésben nagyon kompaktnak kell lennünk, ezzel is arra kényszerítve őket, hogy az első vagy második számú megoldás helyett valami újat kelljen ki- találniuk. Tudjuk, hogy ez lesz ennek a csoportnak az egyik legnagyszerűbb meccse a jó formában lévő ellenféllel. Izgatottan várjuk, hogy összecsapjunk velük.”