A női bajnokság szünetel a héten, viszont a hölgyek nem pihenhetnek, hiszen a Magyar Kupa negyedik fordulójában az ETO FC Győr vasárnap 15.30 órakor Budaörsön lép pályára. A találkozó győztese a legjobb nyolc közé kerül.

Az elmúlt három évben az ETO nyerte meg a Magyar Kupát, így címvédőként vesz részt az idei sorozatban is. A győri együttes az NB II Nyugati csoportjának listavezetőjéhez látogat, a Budaörs eddig hibátlan teljesítményt nyújtva áll a táblázat első helyén. A zöld-fehérek is jó formában várhatják az összecsapást, hiszen remekelnek a bajnokságban, mind a hat őszi találkozójukat megnyerték. Az ETO dolgát a sérülések mellett – 15 éves játékosok is lesznek a keretben – az is nehezíti, hogy kérése ellenére, a hazai csapat műfüvön rendezi meg a mérkőzést. Mindezek ellenére a győriek célja természetesen nem lehet más idegenben sem, mint kiharcolni a továbbjutást, amely egy találkozón dől el.