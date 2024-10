Veronica Kristiansen 2018 nyarán érkezett Győrbe, a norvég játékos hamar a szurkolók egyik kedvencévé vált. Az Audi ETO játékosa nem kizárólag a pályán lett sikeres, nyert Bajnokok Ligáját, magyar bajnoki és Magyar Kupa aranyérmeket, a magánéletben is megtalálta számításait. A jelenleg második gyermekével várandós átlövő a jelenlegi keret egyik legrégebb óta Győrben játszó sportolója, aki teljesítményével kiérdemelte a szerződéshosszabbítást.

Veronica Kristiansen az Audi ETO játékosaként a Bajnokok Ligája trófeával.

"Veronica hihetetlen munkabírású, szorgalmas és kemény játékos. Az ETO-család oszlopos tagja, aki jelenleg ismét anyai örömök elé néz. Kétség nem fér hozzá, hogy visszavárjuk a csapatba. Szezon eleji bejelentése után is egyértelmű volt, hogy tárgyalnunk kell a lejáró kontraktusáról. Nagy öröm számomra, hogy Veronica nagyra értékeli közös értékeinket, és aktív részese kívánt lenni a következő szezonoknak. Biztos vagyok benne, hogy szülését követően nemcsak az idei évad végén, de a következő szezonokban is vezére, motorja lesz csapatunknak. Örömmel jelentem be, hogy 2+1 éves szerződést kötöttünk, ami várhatóan azt is jelenti, hogy Veronica nálunk tervezi befejezni pályafutását. Várandósságához további jó egészséget kívánok, várjuk vissza a pályára” – nyilatkozta Endrődi Peter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Audi ETO - Kristiansen jól érzi magát

“Győrben nem csak a sportban, hanem a magánéletemben is révbe értem. A klub, a játékosok és a szakmai stáb hihetetlen pozitív légkört alkot, amelynek öröm részese lenni. Tudtam, hogy itt szeretném folytatni a karrierem, és örülök, hogy sikerült megegyezni a klubvezetéssel. Nagyon jól érzem magam Győrben, a család és az anyaság még erősebbé, még elszántabbá tett. Hosszú távra tervezek, és azon leszek hogy megháláljam a bizalmat. Jelenleg a születendő gyermekemre koncentrálok, de már várom a pillanatot, amikor újra pályára léphetek. Hatalmas a motiváció bennem, szeretném, ha sok aranyérmet gyűjtenénk az idei és a következő szezonokban közösen” – mondta Veronica Kristiansen.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes sportoló 34 éves, egy gyermek édesanyja, 2025-ben ad életet második gyermekének. 2018-ban érkezett a Győri Audi ETO KC csapatához. Klubunkkal eddig két alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is.