Papíron rangadó lesz az Audi-ETO–Esztergom találkozó a női kézilabda NB I-ben, hiszen a bajnokságban csupán két csapat hibátlan hat fordulót követően: a bajnoki címet visszahódítani akaró, hatszoros BL-győztes győri együttes és az élvonal újonca. Utóbbi csapatot az az Elek Gábor vezeti, aki előtte 2007 és 2023 között a Ferencvárost irányította, így megannyi nagy csatát megélt a népligetiek kispadján a győri zöld-fehérek ellen.

Az biztos, Elek Gábor nem feltartott kézzel érkezik az Audi-ETO–Esztergom mérkőzésre.

Fotó: Szabó Miklós / Forrás: Nemzeti Sport

Emlékek az Audi-ETO–Esztergom meccs előtt

Ebben voltak számára kellemetlen mérkőzések is, de a győri csapatot is többször elszomorította a korábban a magyar női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó edző.

Győri szempontból egyértelműen a 2016-os BL-negyeddöntő kívánkozik az élre. Április 2-án, a dabasi „odavágón” 31–18-ra győzött az Ambros Martín irányította Audi-ETO. Itt hangzott el Elek Gábor szájából egy időkérés során, az 55. percben, 28–18-as vendégvezetésnél, a legendás mondata, melyben azt kérte Szucsánszkiéktól – aki egyébként Elek Gábor felesége –, hogy „Ne legyen közte tíz!” Nem jött össze, hiszen 13 gólos ETO-győzelem lett a vége.

A visszavágón aztán ezt is jócskán felül tudták múlni a győriek: 40–23-ra győztek, ami azt jelenti, hogy 30(!) góllal, 71–41-es összesítéssel búcsúztatták a győri zöld-fehérek a ferencvárosi zöld-fehéreket.

Álljon itt a két meccs jegyzőkönyve.

FTC–Győri Audi ETO KC 18–31 (12–17) Dabas, 2000 néző. Vezette: Madsen, Mortensen (dánok) FTC: Szikora – Kovacsicz, Pena 4, SZUCSÁNSZKI 4, Szamoránsky P., Zácsik 2, Schatzl 3. Csere: Tomasevics (kapus), Szekeres, Mészáros, Szekerczés 2/2, Lukács 2, Cifra, Hornyák D. 1. Edző: Elek Gábor. ETO: GRIMSBÖ – Orbán A., Sulland 3/3, GROOT 5, LÖKE 6, AMORIM 6, KOVACSICS 4. Csere: Kiss É. (kapus), Broch 1, Hársfalvi 1, KNEDLÍKOVÁ 4, Görbicz 1/1. Edző: Ambros Martín. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Győri Audi ETO KC–FTC 40–23 (22–10) Győr, 5000 néző. V: Alpaidze, Berezkina (oroszok) ETO: GRIMSBÖ – Orbán A. 1, KOVACSICS 5, GROOT 2, H. LÖKE 7, E. AMORIM 4, Hársfalvi 1. Csere: KISS É. (kapus), BROCH 5, GÖRBICZ 4/2, KNEDLÍKOVÁ 4, Alstad 1, Lakatos 1, SULLAND 5/2. Edző: Ambros Martín. FTC: Szikora – Kovacsicz, HORNYÁK D. 6, Szucsánszki 4, Szamoránsky P. 2, Zácsik 4, Schatzl. Csere: Tomasevics (kapus), Szekeres, Mészáros R., Szekerczés, LUKÁCS V. 5, Szarka 2, Cifra, Háfra. Edző: Elek Gábor. Hétméteresek: 4/4, ill. 0/0. Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Szintén legendás párharc lett, és ugyancsak a Bajnokok Ligájában a 2019. február 2-án, majd március 2-án játszott két meccs, melynek mindegyike 32–32-vel zárult.