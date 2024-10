Bár szívesen fogadják az újoncokat – mert szerencsére népszerű az asztalitenisz a klubnál –, nem mindig van erre lehetőség, mert mint azt Vágó Péter szakosztályvezető elmondta: véges a szakemberek száma, és a rendelkezésre álló terem kapacitása.

Népszerű az asztalitenisz a Győri Elektromosnál.

Fotó: Csapó Balázs

„Eredményes munkát kisebb létszámú csoportokkal lehet végezni, az senkinek nem jó, ha az edzésidő sok gyerek között oszlik el, illetve az sem, ha nem jut mindenkire kellő figyelem. Szerencsére az edzéshelyszín megfelelő, nemrég szövetségi pályázati támogatásból fel is lett újítva, ezzel hosszabb távra biztosított is az otthonunk, de nyilván a falakat nem lehet kitolni, hogy több asztalt állítsunk fel” – kezdte honlapunknak a sportvezető, aki hozzátette: jelenleg négy bajnokságban öt csapattal szerepelnek.

Az asztalitenisz Extraligától a megyei bajnokságig van csapatuk

„A férfi Extraligában, az NB II-ben és az NB III-ban egy, a megyei bajnokságban két csapatot indítottunk. Utóbbira azért volt szükség, mert már a fiatalok között is több olyan tehetség van, akiket célszerű versenyeztetni, ezzel is segítve a fejlődésüket” – fogalmazott a szakosztályvezető, aki a célokról is beszélt.

„A tavalyi sikeres év volt abból a szempontból, hogy bennmaradtunk az Extraligában, és idén is ez a cél. Bár csökken a létszám, három kieső lesz, így nagyon nagy küzdelem várható a biztos bennmaradó helyekért. Az is fontos mindig, hogy lehetőleg győri, saját nevelésű játékosok legyenek a csapatba. Idén szakmai vezetőnk, Lung Dániel és dr. Stanitz Gábor is ilyen, emellett Hőgye Dánielt igazoltuk Pécsről. Legutóbb kilencedikek lettünk, most nyolcadiknak kell lenni, ha szeretnénk megkapaszkodni a legmagasabb osztályban. Most azt mondom, hat-hét csapat előttünk jár, de nem reménytelen a helyzetünk. Az első két meccsen ugyan négy-háromra kikaptunk, de összességében biztató teljesítményt nyújtottunk. Az NB II-es és az NB III-as bajnokságot megnyertük tavaly. Tehát mehettünk volna akár feljebb is, de inkább úgy döntöttünk, a fiatalabbakat kezdjük beépíteni, a magasabb osztály pedig még sok lett volna nekik. Ezt a feladatot fontosabbnak tartjuk, az eredményesség idén kevésbé van fókuszban. Ennek ellenére az NB II-ben akár a dobogóra is odaérhetünk, az NB III-ban pedig stabil középcsapat lehetünk” – mondta Vágó Péter.