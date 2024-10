Jövő héten kezdetét veszi a XXXV. Teke Csapat Világkupa. Ez a torna a legrangosabb nemzetközi csapatkupa a teke sportágban. Mindig a legutóbbi évad bajnokcsapatai jogosultak nevezni az eseményre. Most 15 ország 28 egyesülete fogja összemérni tudását hazánkban – adta hírül a Magyar Teke Szövetség.

Jelen lesz a két címvédő csapat is, a férfiaknál a KK Neumarkt (olasz), nőknél pedig a KK Mlaka (horvát). Ezenkívül olyan nagyágyúk is érkeznek, mint a német SKV Rot Weiss Zerbst vagy a SKC Victoria Bamberg, de Magyarországra jön a SK Zeleziarne Podbrezova is. Hazánkat a Szegedi TE és az Ipartechnika Győr SE képviseli.

A VK-t október 15. és 19. között rendezik meg Az első három napon a selejtezőket bonyolítják le, az utolsó két nap pedig az elődöntőket és döntőket, valamint a bronzmeccseket láthatja a közönség.