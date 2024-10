A szokottnál hosszabb idő állt a Gasper Potocnik vezette szakmai stáb rendelkezésére a múlt hét közepén lejátszott kecskeméti mérkőzés után. A szlovén szakvezető úgy érezte, az a leghasznosabb, ha a srácok kapnak pár nap pihenőt, és mindenki az eddig történteket átgondolva, kicsit feltöltődve áll újból edzésbe. Attól kezdve pedig már a Szeged elleni mérkőzés állt a fókuszban.

"Biztos vagyok benne, hogy messze nem vagyunk annyira gyengék, mint amit az eddigi eredményeink mutatnak. Az előző meccsek többségén sem éreztem annyira rossznak a játékot, voltak jó időszakaink. Az viszont kétségtelen, hogy ezeket nem tudtuk sokáig és folyamatosan nyújtani, ezek mellett vagy közben ugyanis nagyon mély hullámvölgyek is akadtak a játékunkban, mind védekezésben, mind támadásban. Azon dolgozunk, hogy a mérkőzéseken egyre inkább kitoljuk a jó időszakokat, és hogy ne legyenek hullámvölgyeink. A társaságra egy rossz szavam nem lehet, keményen, jól dolgozott a csapat és bízom benne, ennek eredménye a pályán a játékban is megmutatkozik. Hazai közönség előtt nem lehet más a cél, mint nyerni és elindulni felfelé. Persze a Szeged nagyon veszélyes csapat. Van négy remek fizikumú légiósuk, ugyanakkor a rotációjuk talán nem túl mély, de ezt is az előnyükre tudják fordítani, mert a meghatározó játékosaik nagyon nagy önbizalommal, bátran és jól játszanak, otthonukban a Falco csapatával is szoros meccset játszottak. Ezzel együtt úgy érzem, sikerült megfelelően felkészülni az összecsapásra és remélem, szurkolóink segítségével megszerezzük a csapatnak oly fontos győzelmet" – mondta Gasper Potocnik.