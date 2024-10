Az olimpiai bajnok úszó Gyurta Dánielt választották a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) elnökének. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szerdai bejelentése szerint a főtitkár továbbra is Győr Béla marad.

A MOA tanácsának tagja Becsey János, dr. Csisztu Zsuzsanna, dr. Gál Andrea, Győr Béla, dr. Iglódi Endre, dr. Killyéni András, Martinek János, dr. Printz János Károly, Rédli András, Prof. Dr. Szakály Sándort, Szijj Lilla és dr. Szikora Katalin. Gyurta Dániel a MOA ötödik elnöke, Schmitt Pál mellett a második, aki olimpiai bajnokságot nyert.

Dr. Printz János Károly, a sikátori Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület elnöke:

„Az 1985. évi megalakulásától kezdve részese vagyok a MOA tevékenysége irányításának, szervezésének. Kezdetben az akkor még önálló egységként működő négyfős titkárságban láttam el feladatokat, 1990-től pedig a tanács tagjaként dolgozom. Ebben a funkciómban kaptam további megerősítést a napokban hozott döntéssel. A mostani új elnökünk, Gyurta Dániel személyében visszatérünk a korábbi vonalhoz: olimpiai bajnok lesz a MOA elnöke, mint ahogyan az első években Schmitt Pál esetében is történt. Úgy gondolom, hogy a MOA céljai között továbbra is megmarad a tudományos műhelymunka, illetve az olimpiai eszme népszerűsítése, amelyeket a nemrég országszerte elindult olimpiai oktatási projekt nagyban erősíthet. Az eddigiek elismerésének tartom, hogy a hagyományőrzés kifejezetten az akadémia feladatkörébe kerül. A MOA-t övező szervezeti struktúrában megítélésem szerint változatlanul jelen lesznek az olimpiai körök és az olimpiai óvodák, iskolák, amelyekre minden bizonnyal az eddigieknél is jobban tudunk majd támaszkodni. Az akadémiánk lendületben van, nemsokára a nyolcvanadik vándorgyűlésünket rendezzük, amelynek Abony ad majd otthont.”

A MOB szeptember 7-én megválasztott új elnökségének első ülésén más személyi kérdésben is döntöttek. A testület a Budapesti Olimpia Bizottság elnökévé Bényi Szabolcsot választotta. Napirendi pont volt az olimpia programjára felkerülő sportág szövetségi delegálásának jogosultsága. A MOB elnöksége megállapította, hogy a Magyar Amerikai Futball Szövetség jogosult a MOB közgyűlésébe egy főt delegálni. Fábián László főtitkár a tájékoztatásban elmondta, hogy a sportág szerepel a 2028-as Los Angeles-i nyári játékok programjában, a delegálásnak ezért van aktualitása.