Mészáros Krisztofer: – Nagyon boldog vagyok, mert végre hazai közönség előtt versenyeztem. Az olimpia után ez volt az első hazai megmérettetésem, ezért is jöttem. Korláton és talajon is első helyen végeztem, elégedett vagyok. Ez egyfajta felkészülés is a jövő heti mesterfokúra, ahol majd hat szeren versenyzek. De nem akarok ennyire előre rohanni, várom a hétvégi döntőt.

Tomcsányi Benedek: – A lólengés jobban ment, örülök, hogy megcsináltam ezt a nehéz gyakorlatot. Voltak benne hibák, mert kicsit izgultam is. Lovon utolsó pillanatig nyolcadik voltam, de végül a kilencedik helyre szorultam. Ami azért is különösen bosszantó, mert lovon jó vagyok, de még tisztítanom kell a gyakorlatomat. Gyűrűn is jó gyakorlat volt, de végül mindkét szeren elsőszámú tartalék lettem, ezért kicsit csalódott vagyok.

Molnár Botond: – Talajon a selejtezőben kisebb gyakorlatot mutattam be, úgy voltunk vele, ha az jól sikerül, akkor bent vagyok a fináléban. Én azt éreztem, hogy jó volt, sajnos, a bírák másképp látták. Ugrásban sérült voltam, emiatt egy kisebb gyakorlatot mutattam be, ami most erre volt elég.