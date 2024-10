Gyirmót FC Győr-Vasas

Alcufer Stadion, 20.00. V.: Berke.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője szerint ismét rangadó vár tanítványaira:

- Kisvárdán nem mindennapi mérkőzést sikerült játszanunk, amin belül sajnos az első félidőben rengeteg hibát követtünk el, amit a hazaiak minőségi játékosai azonnal gólokkal büntettek. Tanulságos játékrész volt, olyan dolgok is előjöttek, amelyekről azt gondoltam, talán már kijavítottuk őket a korábbi hetek munkája során. A szünet utáni játékrészben volt tartása csapatunknak, mi több, szép támadásokat is tudtunk vezetni, amikből rúgtunk három gólt, ezt a félidőt megnyertük. El kell ismerni azonban, hogy a mérkőzés összképét tekintve a Kisvárda megérdemelten nyert. Játékosainkat is nagyon bántotta a múlt heti teljesítmény és eredmény. Tiszta és őszinte légkör uralkodik a gyirmóti öltözőben, ezért sikerült ezt a mérkőzést úgy elemeznünk, értékelnünk és levonnunk belőle a tanulságokat, hogy ez a heti munkában vissza is tükröződött. Az előttünk álló találkozó cseppet sem lesz könnyebb, hiszen a Vasasnak is legalább olyan erős játékosállománya van, mint a várdaiaknak. Múlt héten megszerezték első győzelmüket az új szakvezető irányítása alatt. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, a múltkori meccsünkhöz képest sok mindenben kell látványosan javulnunk, s ezt a fiúk is érzik, de optimista vagyok. Felkészülünk a Vasasból, és remélem, a múltkori hibákat nem fogjuk ismét elkövetni. Izgalmas hazai találkozót várok, amit reményeim szerint sikerrel vívunk meg.