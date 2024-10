Gyurka János tanítványai egyelőre pont nélkül várják a női bajnokság 4. fordulóját – miután kikaptak az Audi-ETO-tól, az FTC-től és némi meglepetésre az Alba Fehérvártól –, ahol az ellenfél az eddig két győzelemmel és egy vereséggel a tabella hetedik helyén álló Budaörs lesz. Nincsenek egyszerű helyzetben tehát a mosonmagyaróváriak, akiknek céljuk nem lehet más, mint a győzelem.

Gyurka János vezetőedző így nyilatkozott a várakozásairól: „Sokat dolgoztunk a héten azon, hogy visszatérjünk a helyes útra, ott, ahol szeretnénk lenni. Erre most volt csak lehetőségünk, hiszen az elmúlt héten nem volt teljes a keretünk. Most már mindenki bevethető és harcra kész.”

A Budaörs keretében most is találkozhatnak ismerős arcokkal a mosonmagyaróváriak, hiszen Bardi Fruzsina és Sztankovics Kyra is Mosonmagyaróvárról igazolt el a tavalyi szezon végén. Ám mellettük is több olyan játékos van, aki korábban megfordult az MKC-ban. Sőt, a kapusedző Vártok Ákos két lánya, Ramóna és Tamara is a Budaörs csapatát erősíti.

Gyurka János ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Tudjuk, hogy lesz néhány játékos, aki extrán motivált lesz ellenünk, de mi mindig az egész csapat ellen készülünk. A Budaörs teljesen átszerveződött az elmúlt években. Jó munkát végeztek és sokat fejlődnek, ezt pedig már a játékstílusukon is lehet érezni.”

A mérkőzést itt lehet majd online nézni: