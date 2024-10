A szombati Csornai SE - Koroncó bajnoki mérkőzés előtt köszöntötték a 30 éve megyei első osztályú bajnokságot nyert hazai csapatot. A megjelentek emlékérmet is átvehettek.

Emlékezetes napokat éltek harminc évvel ezelőtt Csornán, a CSSE Kovács Ernő edző irányításával az 1993/94-es idényben bajnoki címet ünnepelhetett a megyei első osztályban. A kivételes tehetséggel megáldott egykori élvonalbeli labdarúgó korábban a helyi utánpótlásnál is eredményesen dolgozott, mind az ifjúsági, mind a serdülőcsapat bajnokságot nyert vele az osztályában. „Azért vállaltam el az edzői tisztet, mert mint csornai szeretnék jó csapatot csinálni a városnak és jó focival szórakoztatni a szurkolókat” – nyilatkozta annak idején Kovács Ernő.

Leigazolták például Csollány Pétert és Rédli Istvánt Lébénymiklósról, Harth Lászlót Balatonfüredről, a MÁV DAC-tól érkezett Szabó Attila és Horváth Tibor, a Motimtól pedig Illés Csaba, leszerelt Németh Attila. Télen tovább erősödött a csapat: Kulcsár Zsolt a MÁV DAC-tól, Szalka Péter az ETO-tól, Németh István pedig Kapuvárról igazolt Csornára.

Talán a nyolcvanas évek közepén volt a csornai csapatnak olyan nézettsége, mint akkoriban. Vidékre is több százan kísérték el a sikeres csapatot.

A Csorna–Kapuvár „örökrangadóknak” ezúttal további presztízst adott, hogy a két csapat edzője – Ernő és Lajos – testvérek voltak. A már bajnok Csorna az utolsó fordulóban látogatott Kapuvárra, a szurkolók abban reménykedtek, az őszi hazai 1–1 után ezúttal a kék-sárga színekben játszó Csorna győz a riválisok csatájában.

Különbuszokkal és autókkal hétszáz vendégdrukker érkezett a Hanság fővárosába. Összesen 1500-an látták az összecsapást, amely egyben Kovács Lajos búcsúja volt, a mester két év után távozott a hazai klubtól. Varázslatos hangulat uralkodott már a mérkőzés előtt is, amikor a kapuváriak köszöntötték a bajnokcsapatot. A 14. percben a Kapuvár szerezte meg a vezetést Farkas Ferenc révén, aki a játékostársak ölelése mellé egy aranygyűrűt is kapott, amit Ágota Gábor országgyűlési képviselő ajánlott fel a tavaszi leggyorsabb kapuvári gól szerzőjének. Szalka előbb egyenlített, majd Németh A. óriási kapásgóljával a második félidőben már a Csorna vezetett. A hajrában Farkas duplázott, így 2–2-es eredménnyel zárult az izgalmas, küzdelmes mérkőzés.

A Csorna összességében nagyszerű őszt és tavaszt zárt, óriási fölénnyel nyerte a bajnokságot. A 30 mérkőzésből 26-ot megnyert, veretlen maradt, 120 gólt szerzett és csak 25-öt kapott. A 100. csornai gólt Németh I. lőtte a Lébény elleni 4–0 alkalmával.

Szabó A. 40 találattal lett az osztály gólkirálya, mellette még Németh A. is 21-szer vette be a kaput. Az egyesület jó hírét vitte Szeder András, aki Olaszországban a magyar amatőrválogatott tagjaként 75 percig a pályán volt.