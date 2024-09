A Rábaring rengeteg izgalmat tartogat, amit az ugratók, az ikonikus döntött kanyar és a változatos útfelületek garantálnak. A győri belvárosi szakasz nem csak a nézőkre fókuszál, hiszen a tempósabb részek, az izgalmas kanyarok és a körforgalmak a versenyzők számára is élvezetessé teszik a belvárosi gyorsot. A látvány nemcsak a pálya mellől, hanem a versenyautókból is különleges, amely a II. WHB Győr Rally egyik fénypontjává teszi ezt a gyorsaságit - jelentették ki többször is a keddi sajtótájékoztatón.

Az idei Győri Rally pályázó verseny is egyben, hisz a szervezők tervei szerint jövőre nemzetközi szintre emelnék az eseményt. Amennyiben sikeres lenne a pályázatuk, 2025-ben a Győr Rally is bekerülhet a Mecsek Rally mellett a Mitropa-kupába.

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke egy együttműködésről tett bejelentést, amely a jövőben határozza meg a sportágat.

- Új útra lépett a szövetségünk, hisz régi vágyunk vált valóra azzal, hogy már valódi promotere van a rally sportnak Magyarországon. 2022 óta folyamatosan keressük az együttműködő partnereinket, akik segítségével tovább tudjuk emelni az autóversenyzés színvonalát. Nagy öröm, hogy a Győrben működő egyetemen magas színvonalú autóipari kutatómunka folyik amit felhasználhatunk versenyeink fejlesztéséhez - fogalmazott. Kiemelte: Az MNASZ kinyitja kapuját a hallgatók felé. A Széchenyi-egyetem egyik professzorával, dr. Hanula Barnával együttműködési megállapodást kötött a MNASZ, a jövőben egy biztonságos szabályrendszer megalkotásában segítik a szövetséget, amely alapja lehet a jövőben a hazai megmérettetéseknek.

A motorsport ünnepe lesz hétvégén

- fogalmazott dr. Szauter Ferenc a Széchenyi István Egyetem JKK igazgatója. - Számos programmal készülünk az egyetem hallgatóival, a technológiai gondolkodásra helyezve a fókuszt, családbarát módon bemutatva, de lesz ingyenes gokart, és motorszimulátor is. Ezzel pályaorientáció és utánpótlásképzést