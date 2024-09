A második harminc perc győri góllal kezdődött. Állandósult a 6–7 gólos különbség a két csapat között. A győriek nagy önbizalommal játszottak, határozottan védekeztek, a vendégek pedig bármivel is próbálkoztak, igazán nem működött, a felzárkózásra esélyük sem volt. A 38. percben ráadásul már nyolc gól volt a két csapat között (22–14). A játékrész közepén kicsit feljebb tudott zárkózni a Gyöngyös, 24–19-nél időt is kért Kilvinger Bálint. Bombac hosszabb idő után volt először eredményes, de megnyugodni nem lehetett, mert 7 és fél perccel a vége előtt már csak négy gól volt a hazai előny (26–22). Dörnyei sistergős kapufája után zárkózott tovább a vendégegyüttes. Felhangzott a lelátón a „Mindent bele!”-rigmus. Balogh bele is adott mindent, ezzel nagyon fontos gólt lőtt. Meg is törte a vendégek ellenállását, a hajrában visszaállt a hat gól a két csapat között (31–25), ezzel eldőlt a meccs.