Horváth Bianka triplázott: súlylökésben, gerelyhajításban és diszkoszvetésben sem talált legyőzőre, ráadásul mindhárom versenyszámban egyéni csúcsot ért el.

Két aranyérmet szerzett Fekete Sára: ő 1500 és 3000 méteren is hatalmas fölénnyel tudott győzni.

Szintén két aranyat nyert Polgár Zsófia, miután szombaton megnyerte a 100 és a 300 méteres síkfutást is. Vasárnap pedig 300 méteres gátfutásban a dobogó második fokára állhatott fel. Utóbbi számban Sipos Veronika győzött magabiztosan. Veronika még két ezüsttel is gazdagabb lett: 80 méteres gátfutásban és 300 méter síkon is második lett – érdekesség, hogy mindkét távon csupán edzéstársai értek előtte célba.

Bajnok Alíz nagy egyéni csúccsal nyert 80 méter gáton, majd lett második helyezett távolugrásban. Egyéni csúccsal második lett Szentgyörgyi Léna magasugrásban, Gál Alíz Bozsóka pedig súlylökésben. Bronzéremnek és egyéni csúcsnak örülhetett Holczer Anett 80 méteres gátfutásban, így a teljes dobogót elfoglalták a GYAC-os lányok ebben a versenyszámban.

Szintén egyéni csúccsal állhatott a dobogó harmadik fokára Horváth Márton Ferenc rúdugró.

Nagy hajrában, rendkívül szoros versenyben a harmadik helyen ért célba Tolnay Réka 800 méteren.

Két hét múlva következik az U16-os magyar bajnokság, amelyre jó felkészülési állomás volt a kaposvári megmérettetés.

A versenyzőket Baumgartner Eszter, Böndör Dániel és Kószás Kriszta edzők készítették fel.

1-8. helyezések