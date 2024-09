Ifjúsági korosztályban az Eb-t is megjárt Reisz Janka, valamint a hazai válogatót megnyerő Jámbor Lotti bizonyíthat egyesben, míg párosban az Európa-bajnok Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka (mindkettő Graboplast VSE) és a Kmetyó Klaudia, Reisz Janka egységeknek szurkolhatunk.

Férfi kajakban ismét nagyon komoly nemzetközi mezőny gyűlt össze a felnőtteknél. Ami biztos, hogy rövid körön Sellyei Csanádra és Péli Zalánra, a klasszikus számban pedig a két győrire, Erdőssy Csabára és Kolozsvári Brúnóra is nehéz, de a Világjátékokra szóló kvóta szempontjából semmiképp sem megoldhatatlan feladat vár.

Csanád és Zalán az U23-asok között főszereplők lehetnek, míg az ifiknél egyesben Zemen Dániel és a győri Ivancsó Tamás személyében két éremesélyes versenyzőnk van, előbbi győzött, utóbbi harmadik lett az Európa-bajnokságon. Párosban a mezőny tagja lesz az Eb-bronzérmes Hoffer Benedek, Erdész Mihály kettes.

Női kenuban egyértelműen Kisbán Zsófia a legesélyesebb az éremszerzésre, annál is inkább, mert rövid körön ő a regnáló világbajnok. A Lágymányosi Spari maratonistája a klasszikus számban is indul, csakúgy, mint Matkovics Lili Sára, aki az U23-as egyest is ideszámítva triplázni fog Metkovicsban.

A férfi kenu szakág fiatalításon megy keresztül, de ez nem jelenti azt, hogy ne várhatnánk szép eredményeket a mieinktől. A 19 éves Soltész Péter rövid körön és a klasszikus számban is rajthoz áll a felnőttek között, az Európa-bajnokságon egy hetedik és egy hatodik helyet zsebelt be. Kortársa, a szentendrei Pluzsik Mihály három számot „kapott”, Pétervári Pál tanítványa a felnőttek között rövid körön és Horváth-Milvich Benedekkel párosban, valamint U23 C I-ben indul.

A legfiatalabbaknál egyesben ott lesz az Eb-bronzérmes Kereszturi-Méri Marcell, illetve párosban a poznani második Szegi Zsombor, Koleszár Bonifác kettős is.