Tíz év után az első NB I-es győri gólra alig több mint egy percet kellett várni, Milos Bozovic egyenlített. A folytatásban Bombac vezérletével a győriek előnybe kerültek, sőt, már négy góllal is vezettek (6–2). Nyilván a tapasztalt Budakalász nem hagyta ezt annyiban, rendezte a sorokat, és előbb 9–9-nél utolérte az újoncot, majd a vezetést is átvette: Tyiskov lövésével szemben tehetetlen volt Pásztor Imre kapus (9–10). Kilvinger Bálint, a hazaiak vezetőedzője időt is kért. A folytatásban Balogh Zsolt hetesből egyenlített, majd ugyanő értékesített egy büntetőt. Pásztor fontos hárítása után Dely révén ismét a győriek vezettek, ráadásul két góllal (12–10). A játékrész hajrájában a vendégek kiegyenlítettek, és még emberelőnybe is kerültek. Ezt kihasználva három másodperccel a félidő vége előtt betaláltak, így ők mehettek előnnyel a szünetre.