Remekül kezdte a bajnokságot az ETO FC Győr, amely hazai környezetben a Soroksár és a Szekszárd, míg idegenben, a Diósgyőr, a Szeged és az MTK együtteseit is legyőzte. A hibátlan sorozatnak köszönhetően a hölgyek jelenleg vezetik az élvonalbeli tabellát.

A legutóbbi fordulóban, egyik nagy riválisát, az MTK együttesét múlta felül az ETO, amely rendkívül szervezett, tudatos játékot mutatott be a budapesti Sándor Károly Akadémia center pályáján, és 1-0-ás győzelmével nagyon fontos három pontot gyűjtött be. A kényszerű pályaválasztói jog felcserélése mellett, sok egyéb gonddal is küzdött a csapat, amelyben Borók, Vachter, Vida és Topalov után a csapatkapitány Öreg is kiesett sérülés miatt, míg Savanya, White, Frajtovic és Kovács L. beteg volt, és az edzések többségén nem tudott részt venni. A bokasérülése miatt hónapokat kihagyó Süle, bár még természetesen nem tud teljes mérkőzést játszani, remek villanásával kiharcolt egy büntetőt, melyet aztán Savanya magabiztosan értékesített, s mint az később kiderült, ez a találat jelentette a bravúros idegenbeli sikert. A szintén hosszú sérülésből a kapuba visszatérő Bíró higgadt volt, nagyszerűen irányította a védelmet, amelyben Sali új pozíciójában kiválóan mutatkozott be, a Kovács Laura-Nagy Fanni gát áttörhetetlennek bizonyult, míg Frajtovic a védőmunkája mellett, a pontrúgások utáni veszélyes fejeseivel is felhívta magára a figyelmet. Abambila bizonyította, hogy miért van az ETO-ban, a ghánai középpályás nagyszerűen szűrte meg a hazai akciókat, és pontos labdákkal játszotta meg a társait. Elöl Kocsán ezúttal nem szerzett gólt, de White-tal egyetemben, végig nyomás alatt tartotta a fővárosi együttes védelmét. A fiatalok, Horvathova, Kern, Németh V. és Jánosi is hozzá tették a magukét a találkozón, így aztán igazi csapatsiker volt a budapesti győzelem.

Két dolgot még mindenképpen ki kell emelni a nyertes csata kapcsán, egyrészt a szakmai stáb munkáját, a jól működő taktikát, azt, hogy az edzők ebben a sokszorosan nehéz helyzetben is nyugalmat sugároztak a játékosok irányába. Másrészt pedig az ETO-szívet, ami még mindig létezik…

A zöld-fehér együttes vasárnap újra csak idegenben, az Astra otthonában lép majd pályára.