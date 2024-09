Gyirmót FC Győr II–FC Sopron

Gyirmót, Alcufer Stadion, szombat, 16 óra. V.: Dédesi.

A sereghajtó gyirmótiak legutóbb már két góllal is vezettek, ám végül nem sikerült mind a három pontot elhozniuk Komáromból, így még mindig első győzelmükre várnak.

„Az ilyen vármegyei rangadóknak mindig van egyfajta presztízsértékük, már csak emiatt is szeretnénk megnyerni a mérkőzést” – mondta bizakodva a forduló előtt Ördög József a kék-sárgák szakvezetője.

A soproniak a múlt hétvégén Sárváron játszottak kupamérkőzést, méghozzá remekül, hiszen emberhátrányban is magabiztosan győzték le ellenfelüket és jutottak a legjobb 32 együttes közé.

„A gyirmótiak helyezése nem tükrözi valós tudásukat, többször játszottak mostanában emberhátrányban. Mindig gólveszélyes lehet náluk az Erdei, Ominger páros, de felkészültünk belőlük is, s ha el akarunk mozdulni a mostani pozíciónkból, mindenképp győznünk kell – fogalmazott Bücs Zsolt edző a gyirmóti találkozó kapcsán.



ETO Akadémia–Haladás-MÁV

Győr, ETO-stadion, vasárnap, 11 óra. V.: Szalai L.

A győri zöld-fehérek legutóbb szoros meccsen kaptak ki a csoport egyik legjobb csapatától, ám ezúttal hazai környezetben egy papíron gyengébb ellenféllel találkoznak és esélyesként lépnek pályára.



Credobus Mosonmagyaróvár–Veszprém

Mosonmagyaróvár, Wittmann Park, vasárnap, 16 óra. V.: Kovács G.

Az előző fordulóban Budaörsön bravúrpontokat szerző Lajta-partiak a hét közben a gáton segédkeztek, hétvégén pedig már a dobogós Veszprém ellen kell a futballpályán helytállniuk.



A további program, vasárnap: Puskás Akadémia II–Budaörs, 11 óra. Komárom–Újpest II, Dorog–Balatonfüred, Bicske–Kelen SC, Érd–III. ker. TVE, 16 óra.

A bajnokság állása

1. Bicske 7 6 0 1 16 – 4 18

2. Érd 7 5 1 1 8 – 2 16

3. Veszprém 7 5 1 1 9 – 5 16

4. Újpest II 7 4 0 3 14 – 11 12

5. Dorog 7 3 3 1 12 – 9 12

6. III. ker. TVE 7 3 2 2 21 – 17 11

7. Budaörs 7 3 1 3 14 – 13 10

8. ETO Akadémia 7 3 1 3 14 – 15 10

9. M.-óvár 7 2 4 1 9 – 5 10

10. Puskás A. II 7 2 3 2 9 – 9 9

11. Haladás 7 1 4 2 10 – 11 7

12. FC Sopron 7 1 3 3 6 – 9 6

13. Balatonfüred 7 1 2 4 3 – 9 5

14. Kelen SC 7 1 1 5 6 – 17 4

15. Komárom 7 0 4 3 6 – 11 4

16. Gyirmót II 7 0 2 5 9 – 19 2