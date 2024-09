A fiatal kosaras a Körmenddel bajnoki döntőben is játszott, valamint nemzetközi kupameccseken is pályára lépett. Az előző évad viszont nem sikerült túl jól a száméra, részben ezért is döntött úgy csapatot vált, és Sopronba költözik.

– Egyrészt ingerekre, új impulzusokra vágytam, kíváncsi vagyok, mire megyek, mennyire tudom megállni a helyem Körmenden kívül – indokolta a döntést a fiatal játékos a klub honlapjának adott interjújában. – Hogy miért éppen Sopron? Amikor Körmenden dolgozott Gasper Potocnik, még nagyon fiatal, talán 12 vagy 13 éves lehettem. Akkor még nem láttam ennyire bele, de amióta a felnőttek között játszottam, kimondottan tetszett az ő munkája, ahogy dolgozott Szolnokon és Sopronban. Ráadásul személyesen ő keresett meg engem, vázolta az elképzeléseit, hogy mit vár tőlem, és ez nagyon szimpatikus volt nekem.

Körmenden a fiatalszabály egyik nagy "haszonélvezője" volt a játékos, ennek köszönhetően gyakran a kezdőben játszhatott. A szabály megszűnt, ennek ellenére a kosaras bízik benne, hogy Sopronban sokat tud játszani.

– Ha nem szüntették volna meg, akkor rám még ebben az évadban is vonatkozna. Kétségtelen, hogy ennek köszönhetően sokat játszhattam, és a sok játéklehetőség révén biztos, hogy fejlődtem is, de mindig is úgy voltam vele, hogy ne a szabály, hanem a teljesítményem miatt lehessek minél többet a pályán. Szerencsére elég hamar összeállt a csapat Sopronban, korán elkezdte a közös munkát a teljes keret. Kemények az edzések, fáradtak is vagyunk, de most ez kell, ennek van itt az ideje. Ugyanakkor úgy látom, nyitott, jó közösség jött össze, ennek szeretnék hasznos tagja lenni, mind támadásban, mind pedig védekezésben – fogalmazott a kosaras.

A soproni csarnokról is vannak emlékei Takács Kristófnak.

– Ezek elég vegyesek, de van egy kimondottan szép emlékem is: amikor a járvány miatt nem rendeztek korosztályos Európa-bajnokságokat, akkor Sopronban volt egy Challenge-torna, amit – többek között a Sopronban jól ismert Valerio Bodonnal együtt – simán megnyertünk – elevenítette fel a tehetség.