"Budapesten születtem, ám a gyerekkoromat Hernádon, egy nagyközségben töltöttem. Ott is kezdtem kosarazni, majd középiskolában éppen a sport miatt az onnan nem túl távoli Kecskemétre mentem az akadémiára" – kezdte a kosaras, aki hozzátette: az első egy-másfél év elég nehéz volt, de aztán sikerült belerázódnia. Olyannyira, hogy már jó néhány éve a kecskeméti felnőtt csapatban is stabil játékossá vált.

"Nem volt azért ez olyan egyszerű, sok munkám volt benne. Előbb meg kellett szokni a jóval nagyobb edzésmennyiséget, a terhelést, majd előbb a korosztályos csapatokban lett fokozatosan egyre nagyobb szerepem, végül jött az NB I. Majdnem tíz évet töltöttem el Kecskeméten. Úgy éreztem, most van itt az ideje, hogy új kihívást keressek, új környezetben, Kecskeméten kívül is felmérjem, hol is tartok. Erre az SKC ajánlata nagyon megfelelőnek tűnt. Fejlődni akarok, úgy, hogy közben a csapat sikereit tartom szem előtt, szeretnék hasznos tagja lenni egy jó soproni csapatnak.

Az első soproni hónapról így vélekedett Kucsera Dániel: "Ami szerintem nagyon jó dolog, hogy nemcsak hamar összeállt, hanem gyorsan el is tudott kezdeni együtt dolgozni a keret. Azt tudtam, hogy ebben az időszakban nagyon kemény munka vár ránk, és ez így is van. Viszont a régebbi soproni játékosok és az új srácok is jó emberek, jó közösség alakul, és ez majd az eredményekre is jótékony hatással lehet."