Arany sárkány - Világbajnokok közé lapátolta magát a győri könyvtáros

Ötven év felett érdemes még sportsikerekről álmodni? Hegedűs Péter sutba dobta az éveket és világbajnoki babérokra tört az ötödik x után is. A 250 kilós hajót azonban senki nem húzza be egyedül a célba. A győri könyvtáros a Körös Dragon SE színeiben lapátolta be magát a legjobbak közé.

Dániel Viktória

Mostoha körülmények közt is teljesítették a távot. A győri Hegedűs Péter is tagja volt a Körös Dragon SE világbajnok legénységének.

– Az utolsó futamot már éppen hogy csak el merték indítani. Mi pont a szélső pályára kerültünk és a szél úgy hordta az esőt, hogy szinte vakon eveztünk. Az eredményhirdetés közben pedig már pakoltak a szervezők. Mi pedig ott álltunk a tomboló viharban, egymást ölelgettük, és azt kiabáltuk „megcsináltuk” – mesélt Hegedűs Péter a legemlékezetesebb pillanatokról. Mostoha körülmények közt is teljesítették a távot. A győri Hegedűs Péter is tagja volt a Körös Dragon SE sárkányhajó csapat világbajnok legénységének. Szemben az esélyekkel A Széchenyi István Egyetem könyvtárának osztályvezetője a szarvasi Körös Dragon SE csapatával egy világbajnoki címet és két ezüstérmet is hazahozott az olaszországi Ravennából a 14. IDBF Sárkányhajó Világbajnokságról. A csapat ráadásul 200 méteren szerezte meg az elsőséget Senior A Open kategóriában. A sportágban nem járatos olvasóink számára, ez egy olyan versenyszám, amelyet rendszerint a Távol-Keleti csapatok uralnak, európai hajók ritkán kerülnek dobogó közelbe. Ez egy olyan versenyszám, amelyet rendszerint a Távol-Keleti csapatok uralnak, európai hajók ritkán kerülnek dobogó közelbe. –Ez egy klub világbajnokság, tehát nem nemzeti csapatok versengenek egymással, hanem az adott ország legjobbjai kvalifikálhatják magukat. A Körös Dragon a hazai mezőny egyik eredményes csapata, tavaly pedig úgy döntöttek próbára teszik magukat a világbajnokságon. Hogy javítsák az esélyeiket, kemény mezőnybe, megkerestek más csapatokban evező tehetséges sárkányhajósokat. Így jöttem én a képbe és így kezdődött meg Győr és Szarvas közötti ingázásom, hiszen egy csapatsportban kellenek a közös edzések. Persze ez még nem jelentet egyenes utat a csapatba, a verseny előtt komoly erőnléti felmérő volt és csak a legfelkészültebbek ülhettek be a hajóba. Hivatalosan én már az ötven pluszos korosztályt erősítem, de olyan technikás evezőnek bizonyultam, hogy az eggyel fiatalabb korosztályba kerültem. Sose becsülj le egy könyvtárost. Egy arannyal és két ezüsttel tért haza Hegedűs Péter Olaszországból. Megmutatni a fiataloknak A világbajnokságon 30 ország 163 klubja képviseltette magát több min 5600 résztvevővel, hat nap alatt 475 futamot bonyolítottak le. – A szervezés néhány esetben kicsit olaszos volt. Viszont mivel amatőr sportról van szó, a hangulat sokkal oldottabb mint a profi világversenyeken. Az egész verseny egy hatalmas színes forgatag, ahol a különböző nemzetiségű emberek egymással beszélgetnek, nevetgélnek és rengeteg a mez csere futam után.

200, 500 és 2000 méteres távon is a legjobbak közt a Körös Dragon SE Senior csapata. Hegedűs Péter hozzátette ezzel egy álom vált számára valóra, 20 éve kezdett sárkányhajózni, több mint egy évtizede pedig edzőként is jelen van a győri sárkányhajós életben. – Az egyetemi csapattal számos sikert értünk már el az évek során. A koronavírus járvány óta kicsit visszaesett az új jelentkezők száma. Remélem a teljesítményemmel a nálunk tanuló egyetemistákat is tudom motiválni és megmutatni nekik, hogy a hobbi sportba is érhet el eredményeket az ember, ha megdolgozik érte. Az arany- és a két ezüstérmes hajó legénysége: Hegedűs Péter, Pribelszki Boglárka, Balázs Tibor, Bige Géza, Bite Zsolt, id. Bogár László, Busa Róbert, Kálmán Tibor, Kis Pál, Körmendi László, Kozma Gábor, Lazúr Tibor, Marik László, Mózes Imre, Nyerges Miklós, Pálfi János, Séllei Csaba, Simonidesz Zoltán, Szamosi Zsolt, Szitó Szabolcs, Terhes Attila, Tóth Gábor, Wichmann Banabás.

