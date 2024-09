Szentlőrinc– Gyirmót FC Győr

Szentlőrinc, 16.00. V.: Farkas.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője: „A következő ellenfelünk a listavezető Szentlőrinc lesz. Újoncként jól kezdték a bajnokságot. Kellemetlen stílusú csapat, rutinos, első osztályt is megjárt játékosokat is igazoltak, ezért nehéz meccs- re számítok. Felkészültünk becsülettel, Katona Máté eltiltott, vannak kisebb sérültjeink, de reméljük, hogy ők is rendelkezésre állnak majd vasárnap. A támadóink részéről jobb helyzetkihasználást remélek. Szeretnénk győzelemmel hazatérni.”

A további párosítás: Tatabánya–Kazincbarcika SC, Budafoki MTE–Kozármisleny, 16.00; Vasas–FC Ajka, Kisvárda–Soroksár SC, Honvéd FC–Mezőkövesd, Békéscsaba–BVSC, 17.00; Szeged–Csákvár, 19.00.

A bajnokság állása