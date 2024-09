A sport- és társadalomtudomány kutatása mindig kedvenc szabadidős tevékenységeim közé tartozott, éppen ezért rengeteg európai és magyar futballklub történelmét kísérem figyelemmel – vallja a rajkai Fuhrmann Péter. – Egyik alkalommal az 1910-es évek MTK-s aranygenerációjáról olvastam, abban is egy rendkívül tehetséges, ám tragikusan fiatalon meghalt válogatott kapusról, Knapp Miksáról, akiről kiderült számomra, hogy Rajkáról származik. Elhatároztam, hogy mindent összegyűjtök vele kapcsolatban, amit csak tudok. Remélem, néhány új információval sikerült gazdagítani az élettörténetét.

Fiatalon a fővárosba

Fuhrmann Péter munkája nyomán is tudjuk, hogy Knapp Miksa 1890. július 14-én Rajkán látta meg a napvilágot a mai Rákóczi utca 18. szám alatt (ezen a helyen valaha egy zsellérház állt). Nehéz sorsú zsidó család hetedik gyermeke volt – összesen kilencen voltak testvérek. Édesapja, Knapp Adolf 1851-ben született ugyancsak Rajkán. Pékként dolgozott, akárcsak a nagyapja, Knapp Móricz. Levéltári információk szerint is helyi iparos volt. A családot később a nehéz sors és a jobb élet reménye – valószínű, 1897-ben – a fővárosba sodorta.Élete fordulópontját az jelentette, mikor 17 évesen az MTK – látva tehetségét és szorgalmát – felkarolta. A fővárosi klubok között hatalmas sport- és társadalmi versengés volt. Az MTK esetében megkerülhetetlen a legendás és tehetős elnök, Brüll Alfréd alakja, aki nagy hangsúlyt fektetett a szegényebb sorból érkező játékosai taníttatására. Így Miksa álma is teljesült, amikor a budapesti műszaki egyetem hallgatója lett építész szakon.

Sikerek a gólvonal előtt

Knapp Miksa négyszer nyerte meg csapatával a magyar bajnokságot (1907–08, 1913–14, 1916–17, 1917–18), háromszoros kupagyőztes (1911, 1912, 1914), illetve nyolcszoros magyar válogatott. Címeres mezben első mérkőzését 1914. június 19-én Stockholmban játszotta a Råsunda Stadionban Svédország ellen, ahol a magyar csapat 5:1-es győzelmet aratott. A kapus három évig volt válogatott, de nem szabad elfelejteni, ebben az időben már zajlott az első világháború, így kevés mérkőzést játszottak, illetve a hadicselekmények miatt már csak a szomszédos Ausztriával tudott játszani a válogatott. A legemlékezetesebb mérkőzésén a bécsi Práterben hatalmas védései mellett büntetőt hárított, így a találkozó 1:1-es döntetlennel zárult. Az osztrákok elleni hét fellépéséből négy Bécsben, három pedig Budapesten volt.