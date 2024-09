Putnok FC (NB III)–ETO FC Győr

Putnok, Várady Béla Sportközpont, szombat 15 óra. V.: Berényi.

Az élvonalbeli győriek most kapcsolódnak be a sorozatba.

„Nem kifejezetten a kupára készültünk, próbáltuk ezt az időszakot megfelelően kihasználni, amíg nincs bajnoki meccs. Érkeztek új játékosok, akiket be kell építeni a csapatba, próbálunk segíteni nekik az adaptációban, erre áldoztuk be a DAC elleni mérkőzést is. A Putnok elleni találkozót úgy szeretnénk hasznosítani, hogy az új embereknek biztosítunk kellő játékpercet, emellett viszont meg kell lennie a megfelelő összhangnak a játékosok között. Egyértelmű célunk, hogy tovább akarunk jutni” – mondta a kupamérkőzéssel kapcsolatban Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője.

Érdekesség, hogy a két csapat 2014-ben a Magyar Kupa 2. fordulójában találkozott egymással. Akkor a Horváth Ferenc irányította győriek Strestík dup­lájával és Pátkai találatával 3–1-re győztek, és bejutottak a 3. fordulóba.

Credobus Mosonmagyar­óvár–Budaörs (NB III)

Mosonmagyaróvár, szombat, 15 ­ óra. V.: Juhász D.

A Lajta-partiak épp a Budaörssel találkoztak legutóbb a harmadosztályú bajnokságban, s Weitner Ádám tanítványai idegenben győztek 2–0-ra. A fiatal szakember nemrég azt mondta, szeretnének továbbjutni a kupában, de a meccsen fiatal, saját nevelésű futballistáknak is lehetőséget kíván adni.

Sárvár FC (megyei I.)–FC Sopron

Sárvár, szombat, 15 óra. V.: Dévényi.

A soproniak rápihenhettek a kupamérkőzésre, hiszen már korábban lejátszották bajnoki találkozójukat. Bücs Zsolt legénysége a Bábolnát, majd a Veszprémet búcsúztatva eddig nagyszerűen menetel a sorozatban, míg az eggyel alacsonyabb osztályban szereplő Sárvár a Zalalövőt és a Balatonfüredet győzte le.

BKV Előre (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

Budapest, BKV Előre Stadion, vasárnap, 15 óra. V.: Fehérvári.

Nincs valami jó formában a Gyirmót, amely a kupában szerezhetne lendületet az NB III-ban nem valami fényesen rajtoló BKV Előre legyőzésével.

Csornai SE–Gödöllői SK (megyei I.)

Csorna, Kocsis István Városi Sporttelep, vasárnap, 15 óra. V.: Holczbauer.

A bajnokságban jól szereplő, ám a Keglovich-kupától búcsúzni kényszerülő rábaköziek egy másik megyei I. osztályú ellenféllel találkoznak, s mellettük szólhat a hazai pálya előnye.